¿Quién es el árbitro del partido entre Inglaterra vs. Argentina por las semifinales del Mundial 2026?

La designación del referee entre Inglaterra y Argentina desató una ola de críticas en la prensa británica.

La FIFA confirmó que Ismail Elfath será el árbitro principal del duelo entre la Selección de Inglaterra y la Selección de Argentina por las semifinales del Mundial 2026. Nacido en Marruecos y radicado en Estados Unidos, el juez de 44 años es uno de los árbitros de mayor prestigio de la MLS y también cuenta con una amplia trayectoria en torneos organizados por la Concacaf y la FIFA.

Elfath obtuvo la categoría de árbitro profesional en 2012 y cuatro años después recibió la insignia FIFA. En su carrera ha dirigido el Mundial Sub 20, los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, fue el encargado de impartir justicia en la final de la Leagues Cup 2023, en la que Lionel Messi conquistó su primer título con el Inter Miami tras vencer a Nashville.

Ismail Elfath será el árbitro encargado de impartir justicia entre Inglaterra y Argentina (Photo by David Ramos/Getty Images).

En el Mundial 2026, el marroquí-estadounidense ya estuvo a cargo de tres compromisos: el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo 1-0 de España sobre Uruguay y la victoria 2-1 de Noruega frente a Brasil. En esos encuentros mostró un total de ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

Su designación, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Desde Inglaterra surgieron cuestionamientos por el historial del árbitro con Lionel Messi. El diario Daily Mail publicó un artículo con el título: “Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial”, agregando que el capitán argentino “consigue a su árbitro favorito pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado”.

Terna arbitral Inglaterra vs. Argentina

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) VAR: Marco Di Bello (Italia)

Marco Di Bello (Italia) AVAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

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En síntesis…