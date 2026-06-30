¿Quién es Nicolas Pépé? Perfil, edad, dónde juega y trayectoria del jugador de Costa de Marfil en el Mundial 2026

El delantero del Villarreal, una de las armas más importantes del conjunto africano en la Copa del Mundo 2026.

Nicolas Pépé atraviesa un gran momento de vigencia: hoy brilla en el Villarreal y se mantiene como una pieza clave de Costa de Marfil gracias a su muy buena participación en el Mundial 2026.

Viene de marcar un doblete en el triunfo por 2-0 ante Curazao por la primera fase, actuación que lo devolvió al primer plano internacional. Al mismo tiempo, cerró una sólida temporada 2025 en La Liga -un torneo que acapara las miradas con figuras como Lamine Yamal y los talentos de la Selección España-, donde registró 36 partidos, 8 goles y 8 asistencias con el conjunto español.

Integró el grupo de siete futbolistas aportados por el Villarreal al Mundial 2026, una cifra récord para el club.

Su trayectoria incluye pasos destacados por la Premier League, la Ligue 1, la Süper Lig de Turquía y, ahora, la liga española, siempre con continuidad en la selección absoluta marfileña.

Uno de los tantos del jugador nacido en Francia frente a Curazao (Getty).

Lugar de nacimiento y por qué juega para Costa de Marfil

Nicolás Pépé nació el 29 de mayo de 1995 en la localidad de Mantes-la-Jolie, situada al noroeste de París, Francia. Al día de hoy, el atacante tiene 31 años.

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Aunque nació y comenzó su carrera formativa en el fútbol francés (iniciando en equipos como el Poitiers y el Angers), su ascendencia familiar le permitió optar por la nacionalidad deportiva de Costa de Marfil, selección absoluta que representa a nivel internacional desde sus primeros años como profesional.

Estadísticas y presente en Villarreal

La Liga 2025: 36 partidos, 8 goles, 8 asistencias y 2394 minutos.

36 partidos, 8 goles, 8 asistencias y 2394 minutos. UEFA Champions League 2025: 8 partidos, 0 goles, 1 asistencia y 608 minutos.

8 partidos, 0 goles, 1 asistencia y 608 minutos. Partido destacado: el 24 de mayo de 2026 aportó 2 asistencias en la goleada 5-1 del Villarreal sobre el Atlético de Madrid.

el 24 de mayo de 2026 aportó 2 asistencias en la goleada 5-1 del Villarreal sobre el Atlético de Madrid. Balance general: campaña sólida, con peso ofensivo en el equipo español.

El camino de Nicolas Pépé en Costa de Marfil

Mundial 2026: 3 partidos, 2 goles y 148 minutos.

3 partidos, 2 goles y 148 minutos. Hito principal: doblete en el triunfo 0-2 ante Curazao el 25 de junio de 2026.

doblete en el triunfo el 25 de junio de 2026. Participación ante Ecuador: victoria por 1-0 el 14 de junio de 2026.

victoria por 1-0 el 14 de junio de 2026. Participación ante Alemania: derrota por 2-1 el 20 de junio de 2026.

derrota por 2-1 el 20 de junio de 2026. Preparación previa: aportó 1 asistencia en el triunfo amistoso por 2-1 ante Francia el 4 de junio de 2026.

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GOLAZO Y DOBLETE DE PEPÉ



Gran definición del jugador de Villarreal para poner el 2-0 de Costa de Marfil ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nJRxROwGkQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Perfil futbolístico

La temporada 2025 con el Villarreal dejó 36 partidos, 8 goles y 8 asistencias; en el Mundial 2026 sumó 3 partidos y 2 goles con Costa de Marfil.

Hoy es un atacante experimentado con continuidad en Villarreal y presencia regular en Costa de Marfil. Además, formó parte del grupo de siete jugadores de Villarreal convocados al Mundial 2026, una cifra récord para el club.