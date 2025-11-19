Qué rivales le pueden tocar a Colombia en el sorteo del Mundial 2026

Finalizaron las eliminatorias en las distintas confederaciones del mundo y ya hay 42 de los 48 países clasificados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. A la espera del sorteo para determinar los 12 grupos, ya se conoce cómo quedaron conformados los cuatro bombos.

En este sentido, debido a su posición en el ranking FIFA tras la actualización de noviembre, la Selección Colombia se mantuvo en el puesto 13°, por lo que no llegó a ser cabeza de serie de los grupos y formará parte del Bombo dos, junto a otros 11 seleccionados.

Qué rivales le pueden tocar a Colombia en el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Al formar parte del Bombo 2, el seleccionado colombiano se enfrentará ante un rival del Bombo 1, otro del Bombo 3 y uno del Bombo 4. Un dato para tener en cuenta es que no podrá enfrentarse contra otro rival de Conmebol. Sí podrá hacerlo ante dos europeos.

De esta manera, del Bombo 1, Colombia podría enfrentarse a Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España. Al ser parte del Bombo 2, no tendrá ningún rival de ese lugar, por lo que los otros saldrán del Bombo 3 y 4.

En cuanto al Bombo 3, el rival saldría de Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica, mientras que del Bombo 4 estarán Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, más los seis que salgan del repechaje.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

ver también Los posibles grupos de la muerte del Mundial 2026

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Publicidad

Publicidad

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

que se hayan clasificado. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Países Bajos (Europa) Alemania (Europa) Bélgica (Europa) Suiza (Europa) España (Europa) Austria (Europa) Escocia (Europa) Curazao (Norteamérica)* Haití (Norteamérica) Panamá (Norteamérica)

Publicidad

Publicidad

* Primera participación en una Copa del Mundo