Sebastián Beccacece deja Ecuador tras el Mundial y ya lo pone en nuevo equipo

Sebastián Beccacece no es más el entrenador de la Selección de Ecuador tras la eliminación del Mundial y ya tendría ofertas de otros equipos.

Sebastián Beccacece no es más entrenador de la Selección de Ecuador luego de la eliminación del Mundial 2026 ante México. El argentino se va en medio de críticas pero fuera del país aún tiene credibilidad y opciones no le faltan.

En semanas recientes Sebastián Beccacece ha tomado protagonismo como candidato a la Selección de Chile. La ‘Roja’ lo habría contactado y reportan incluso un pre-acuerdo.

En mayo 2026, medios argentinos hicieron eco de que Beccacece figuraba en una larga lista de candidatos, esto mucho antes incluso de que Úbeda sea separado del cargo. Hoy la elección favorita de Riquelme es Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

A nivel de clubes también lo ponen en contactos con un club de Arabia Saudita, liga que ofrece por lo menos 4 millones de dólares al año en tema salarial.

Antes del partido contra Curazao, la idea de la Selección de Ecuador era incluso renovar a Beccacece por un período más de las Eliminatorias, sin embargo hoy quedó todo sentenciado.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 12 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

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Sebastián Beccacece debutó contra Brasil con la Selección de Ecuador. Foto: Getty

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.