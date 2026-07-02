Si España le gana a Austria, dónde y contra quién jugará en octavos de final del Mundial 2026

España se medirá ante Austria en los 16avos de final del Mundial 2026, en caso de avanzar podría enfrentar un duro escollo.

El Mundial 2026 vivirá este jueves uno de los partidos más llamativos de los dieciseisavos de final con el enfrentamiento entre la Selección de España y la Selección de Austria. El SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, albergará un duelo de alto nivel entre dos selecciones europeas que buscarán mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

La selección española afronta el compromiso con el rótulo de favorita luego de dominar el Grupo H con siete puntos, mientras que Austria llega fortalecida tras avanzar como segunda del Grupo J, solo por detrás de la vigente campeona del mundo, Argentina.

En caso de vencer a la selección liderada por David Alaba, los españoles podrían enfrentar otro gran duelo en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde tendrán que enfrentarse a uno de dos candidatos con vasta experiencia y con aspiración de llegar lo más lejos posible.

Lamine Yamal y compañía van por los octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images).

Contra quién jugará España en octavos de final del Mundial 2026 si vence a Austria

En caso de eliminar a los austriacos, la selección de España enfrentará al ganador del cruce entre Portugal y Croacia que se enfrentan este miércoles en el BMO Field de Toronto. En tanto, la llave de octavos de final se disputará el próximo sábado 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

A qué hora juegan España vs. Austria

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.