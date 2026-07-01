Mancha histórica: Ecuador, primer equipo de Conmebol en perder ante Concacaf en eliminatorias de la Copa del Mundo

Nunca en la historia de la Copa del Mundo una selección de Conmebol había caído ante Concacaf en eliminatorias. Ecuador, fin de la racha.

La derrota de Ecuador ante México pesará en todo el continente suramericano. Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo una selección de Conmebol cae ante Concacaf en eliminaciones directas por el Mundial de la FIFA. Noche absolutamente dorada para los dirigidos por el Vasco Aguirre gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Hasta la fecha existían solamente 5 precedentes de choques de eliminación directa en la Copa del Mundo entre selecciones de ambas confederaciones. Todos habían terminado con victoria de Conmebol gracias a los triunfos de tanto Argentina como Brasil. El historial se cierra esta noche tras una victoria de México marcada por el impulso que el Estadio Azteca dio a los hombres de Aguirre.

En 1930 Argentina eliminaba en semifinales a Estados Unidos por 6 a 1. Por el Mundial de 1994 Brasil también derrotaba a los norteamericanos por 1 a 0 en los octavos de final. Tras ello llegarían dos triunfos consecutivos de la Albiceleste ante México en octavos de final de tanto Alemania 2006 como de Sudáfrica 2010. Finalmente Brasil en Rusia 2018 también sacaba en la primera eliminatoria directa a la selección mexicana por un marcador de 2 a 0 en tierras europeas.

Anoche Ecuador sufrió como nunca y lo hizo en un contexto donde nadie podía remontar según la historia. Durante las 15 ocasiones donde una anfitriona llegó al descanso en la Copa del Mundo con un marcador de 2 a 0, siempre terminó llevándose el encuentro. Los dirigidos por el Vasco Aguirre fueron superiores y ya esperan por un posible rival entre Inglaterra y Congo para disputar su siguiente partido en el Estadio Azteca el próximo 5 de julio. El quinto partido o mejor dicho el sexto en esta edición del certamen, a sólo 90 minutos en casa.

Ecuador se despide del Mundial con más dudas que certezas: GETTY

A la espera de lo que ocurra, Conmebol pierde otro representante en la Copa del Mundo. La eliminación de Uruguay en la fase de grupos se une a la que Ecuador tuvo esta noche tras una participación en el certamen llena de irregularidad. Paraguay ya sabe que se medirá con Francia en octavos de final así como Brasil lo hará ante Noruega. Argentina y Colombia son los que todavía deben definir su futuro.

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Ecuador cortó la negativa racha de México

Los de Aguirre llevaban 8 partidos consecutivos cayendo en eliminaciones directas en cuanto a la Copa del Mundo se refiere. Desde 1986 que no ganaban un encuentro de matamata en el torneo de la FIFA. Ecuador se despide de la peor manera posible de un torneo donde las expectativas superaron el nivel general del equipo.

Beccacece se va de Ecuador

El argentino confirmó su futuro en zona mixta. Tras dos años al frente de la selección ecuatoriana dejará el cargo tras una Copa del Mundo donde las derrotas ante Costa de Marfil y México solamente tuvieron puntos positivos en el histórico triunfo frente a Alemania. Beccacece no dirigirá más a un combinado que tendrá que buscar estratega de cara al 2030.

Datos claves

Ecuador cayó ante México y sufrió la primera derrota Conmebol frente a Concacaf en eliminatorias mundialistas.

cayó ante México y sufrió la primera derrota Conmebol frente a Concacaf en eliminatorias mundialistas. Javier Aguirre dirigió el triunfo de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

dirigió el triunfo de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sebastián Beccacece confirmó en zona mixta que dejará su cargo como seleccionador de Ecuador.