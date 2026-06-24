Tras su mal partido ante RD. Congo, los hinchas de Colombia le pusieron este cruel apodo a James Rodríguez

El curioso apodo que los hinchas de la Selección Colombia le pusieron a James Rodríguez, tras su mal partido ante Curazao.

James Rodríguez fue el jugador más cuestionado de los hinchas colombianos tras el partido ante RD. Congo. El volante colombiano fue muy criticado por su escaso aporte al juego ofensivo. Por lo cual, los aficionados también le pusieron un curioso apodo.

En redes sociales varios hinchas apodaron a James Rodríguez como el famoso aficionado de RD. Congo, Lumumba. Este hincha es muy reconocido por ser una “estatua” humana durante los partidos de su selección, rindiendo homenaje al saludo del líder anticolonial congoleño, Patrice Lumumba.

“Según el mapa de calor se movió más Lumumba que James Rodriguez“. “James Rodriguez se movió menos que “Lumumba” la Estatua del Congo”. “Tiempo sin moverse en el estadio de Guadalajara: James Rodriguez -> 57 min. Lumumba -> 95 min.”, fueron algunos comentarios.

James Rodríguez no tuvo su mejor partido en aquel encuentro ante el Congo, no obstante, sobre el final el jugador colombiano acabó siendo defendido por Néstor Lorenzo. El entrenador terminó todas las críticas afirmando que “hizo un buen partido”.

James Rodríguez fue titular ante RD. Congo. (Foto: GettyImages)

James también está jugando la última Copa del Mundo de su carrera, por lo cual, se espera que pronto pueda mejorar su nivel y darlo todo en la cancha. El jugador también llega a esta Copa del Mundo sin tener muchos y con una importante irregularidad en la MLS.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar contra Portugal el próximo sábado, 27 de junio de 2026. Ese encuentro es clave para que el equipo ‘Cafetero’ pueda decidir su lugar en los 16avos como primero o segundo. Además, llegará a este partido jugándose el liderado deel grupo.

Los comentarios contra James, tras el partido entre Colombia y RD. Congo

Estos son algunos de los comentarios de los hinchas donde apodaron a James Rodríguez como el aficionado de RD. Congo:

El apodo de James Rodríguez tras el partido ante RD. Congo. (Captura de pantalla)

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El apodo de James Rodríguez tras el partido ante RD. Congo. (Captura de pantalla)

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