Tras una larga reunión en el vestuario, Sebastián Beccacece confirmó su futuro en Ecuador

Conoce qué pasó en el vestuario y la decisión de Sebastián Beccacece sobre su futuro como DT de la Selección Ecuador tras el Mundial 2026.

El árbitro Slavko Vincic pitó el final del partido, Ecuador quedó eliminado ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, y Sebastián Beccacece dio la cara… Sin embargo, no confirmó la noticia que muchos esperaban y se metió en el vestuario para tener una reunión que duró más de una hora. ¿Qué decidió?

Ecuador venía de dar uno de los batacazos de la fase de grupos al ganarle a Alemania en la última fecha del Grupo E para lograr la clasificación a 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros del Mundial. Beccacece respiró, tuvo algo alivio y confesó que estuvo cerca, muy cerca de irse del seleccionado ecuatoriano.

“Antes de Alemania, si no obteníamos el resultado deseado, no iba a haber renovación”, confesó Sebastián Beccacece. Ahora, era el momento de centrarse en eliminar a México en el mismísimo estadio Azteca y… ¿Seguir en el cargo? Un 2-0 en el Mundial 2026 sentenció el futuro del DT argentino.

Beccacece confirmó su futuro en Ecuador tras reunión en el vestuario

Una de las últimas charlas de Beccacece con Ecuador. (Foto: Getty Images)

“Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial. Hoy (30 de junio) finalizó el Mundial. Cuando trabaja para alcanzar un objetivo, creo que sí se mejora lo del Mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer. Corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho, que nos sentimos muy bien, pero son las reglas del juego, el resultado es el que manda. Y la verdad lo que pasó recien en el vestuario ha sido muy conmovoder y lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse, llevarnos el respeto, la admiración y el cariño de ellos. ¡Uf! Alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo colombiano”, le dijo Beccacece al canal ‘DSports’.

Este era el millonario salario de Sebastián Beccacece como DT de Ecuador

No ganaba nada mal… Luego de conocerse que Sebastián Beccacece no seguirá siendo el entrenador de la Selección de Ecuador, una de las grandes dudas era cuánto ganaba. El portal del canal ‘Ecuavisa’ le reportó al técnico argentino un salario anual de 2.4 millones de dólares.

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