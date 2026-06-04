Un referente de Portugal le mete miedo a Colombia en el Mundial 2026 con estas 3 sinceras palabras

El arquero de Portugal José Sá mandó un contundente mensaje en la previa del amistoso de los lusos ante la selección de Chile.

“Nosotros somos candidatos”. En la antesala del amistoso frente a la selección de Chile, el arquero de Portugal José Sá mandó un fuerte mensaje de cara a las opciones de los lusos en el Mundial 2026 donde comparten el Grupo K junto a Colombia.

“Portugal está muy fuerte. Somos candidatos. Favoritos, para mí, son quienes ya han ganado el Mundial. Creo que somos candidatos y estamos trabajando bien. Queremos ganar todos los partidos para que al final podamos levantar la Copa”, señaló el guardameta del Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

José Sá le mandó un potente mensaje de aviso a la selección Colombia (Getty Images).

Respecto a los amistosos que disputarán los portugueses previo a la cita en Norteamérica, el cuidatubos señaló que los amistosos ante Chile y Nigeria, “van a ser dos partidos muy importantes para preparar el Mundial. Van a ser buenos partidos de preparación y en eso es en lo que estamos enfocados. Estamos intentando dar lo mejor de nosotros, ganar y preparar bien el primer partido del Mundial”.

Sá también se refirió a la falta de aplomo que tuvo Portugal en mundiales anteriores donde también llegó con el cartel de hacer un papel más protagonista. “Intentamos entender qué fue lo que faltó en los otros Mundiales. Obviamente queremos ganar todos los partidos y vamos a trabajar para eso”.

Portugal comparte el Grupo K junto a RD Congo, Uzbekistán y Colombia. El duelo entre la selección de Néstor Lorenzo está programado para el próximo 27 de junio a las 18:30 horas de Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

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En síntesis…