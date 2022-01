Germán Villa no quiere a Santiago Solari y pide su salida si no es Campeón con América

El entrenador de las Águilas del América, Santiago Solari, sigue sin convencer a diversos íconos del americanismo, como es el caso de Germán Villa, quien no sólo hizo una gran mancuerna con Cuauhtémoc Blanco sino también fue Campeón como azulcrema en dos ocasiones, Verano 2002 y Clausura 2005.

Ante esto se ha convertido en una voz autorizada sobre los tejes y manejes del Nido, y en esta ocasión aseguró estar en descontento con lo mostrado por el argentino al frente del equipo de sus amores: "Me gusta la continuidad, pero realmente no sé si me agrada la idea de que se hubiera quedado Santiago Solari porque no me gusta su forma de juego, aunque al final se conseguían los resultados”, apuntó para ESPN.

Y es que para Villa los resultados no son lo único de gran importancia que hay en América: “Es importante la obtención de buenos resultados, pero se dio cuenta que la liguilla es otro boleto. Ojalá se puedan tener mejores refuerzos que sepan que en el América no solamente es jugar uno o dos partidos bien, ojalá Solari logre el título porque a mí no me convence aún".

La paciencia tampoco es el fuerte de Germán, quien disputó más de 500 partidos vistiendo la playera americanista, por lo que le envió un mensaje al actual técnico: "Me parece que sí se tendría que ir porque el América no se puede dar el lujo de pasar torneo tras torneo sin obtener ningún título, ni de Concachampions, ni de la Liga MX, en el América se tiene que ganar todo lo que se juegue, es una realidad que no depende de un solo elemento porque es trabajo en equipo, pero sabemos que la exigencia para los técnicos es la de ganar y nada más".