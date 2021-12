Charly López, ex de la presentadora, reveló que la también actriz, tuvo una relación con el deportista, de quién no quiso revelar su nombre.

El mundo del espectáculo y el futbol han demostrado que van de la mano, y prueba de ello son las recientes declaraciones en contra de la conductora de televisión, Ingrid Colorado, quien habría sido vinculada con un futbolista del América, después de las acusaciones de su ex pareja, el cantante Charly López.

Durante el programa de Imagen Televisión, “De Primera Mano”, Charly señaló que Coronado le fue infiel mientras estaban casados nada más y nada menos que con un futbolista: “Sí me fue infiel con un futbolista y no nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora. No un ejecutivo, fue con alguien que llevaba las ventas de un programa donde estaba”.

Pero eso no fue lo único que sucedió pues el también presentador no ha dejado de revelar diversos detalles de la intimidad que vivió con Coronado, pero eso no evitó que López decidiera no revelar el nombre del jugador, el cual muchos internautas aseguran que es un futbolista de las Águilas del América y el cual no se ha desmentido.

“Está casado, y es un excelente ser humano. Aquí el tema es que, en ese momento, él estaba soltero, y ella no. El tema no es de él, y además ya está casado y yo lo respeto mucho. Es un gran futbolista”, señaló Charly, quien no ha conseguido tener paz después de las acciones de su ex pareja en su contra.

Ante esto, Coronado decidió enviar una indirecta al ex integrante de Garibaldi, por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, en donde habló sobre las relaciones estables y que estas no significan perdonarlo todo, además de que dio un decálogo de que lo para ella significa tener una pareja.