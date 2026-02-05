Es tendencia:
Así se jugará la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y TV de los partidos

Repasa cómo se desarrollará el fin de semana de actividad en el futbol mexicano, con sólo dos días de acción.

Por Martín Zajic

América y Rayados se llevan los ojos de todos.
© GettyAmérica y Rayados se llevan los ojos de todos.

El Torneo Clausura 2026 se reanuda con enfrentamientos de altísimo atractivo para brindarle a los aficionados una fecha de espectacular propuesta. Tras el desgaste que para algunos generó jugar entre-semana por Concachampions, deberán ahora hacer los deberes por Liga MX. A continuación, todos los detalles de la jornada 5 de la presente fase regular.

¿Cuándo comienza la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Esta próxima quinta fecha de la competencia dará inicio este viernes 6 de febrero, con la increíble cantidad de ¡cuatro encuentros!, que de a pares se disputarán en simultáneo. Tigres vs. Santos Laguna y Necaxa vs. San Luis serán los partidos que darán el puntapié al fin de semana de futbol, a partir de las 19.00 horas. A diferencia de las últimas jornadas, serán dos días de juegos y no tres (no habrá actividad el domingo).

América buscará revancha de Rayados esta vez [Foto: Getty]

América buscará revancha de Rayados esta vez [Foto: Getty]

La programación completa de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX:

En este desarrollo, los días, horarios y transmisiones de cada uno de los compromisos correspondientes a esta quinta fecha del campeonato:

Viernes 6 de febrero:
  • Tigres vs. Santos Laguna: 19.00 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
  • Necaxa vs. Atlético San Luis: 19.00 horas por Claro Sports, Pluto TV, TV Azteca y ViX Premium.
  • Xolos vs. Puebla: 21.00 horas por FOX One.
  • Mazatlán vs. Chivas: 21.06 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One y Azteca Deportes Network.
Sábado 7 de febrero:
  • Toluca vs. Cruz Azul: 17.00 horas por Azteca 7, TV Azteca, FOX One, ViX Premium y Azteca Deportes Network.
  • Querétaro vs. León: 17.00 horas por FOX One.
  • Atlas vs. Pumas: 19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
  • Pachuca vs. FC Juárez: 19.00 horas por FOX One.
  • América vs. Monterrey: 21.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

¿Quién es el líder del Clausura 2026 en la previa de la jornada 5?

A esta altura del torneo, el puntero de la tabla de posiciones de la fase regular es Chivas de Guadalajara. El ‘Rebaño Sagrado’ es el único equipo con puntaje perfecto: ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento en el certamen. Con 12 puntos, observa a todos sus escoltas desde arriba y buscará mantenerse en la cima de la Liga MX esta fecha.

La tabla de posiciones en la previa de la jornada 5 del Clausura 2026:

martín zajic
Martín Zajic
