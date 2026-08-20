Mientras Cruz Azul le iba a pagar 1,8 millones, el salario que percibirá Miguel Borja en América

Se reveló el dinero que percibirá el atacante colombiano una vez que ponga la firma con el equipo mexicano.

América había tenido un mercado de pases muy tranquilo hasta el momento. Tras concretar las llegadas de Óscar Perea y Edwin Cerrillo, se esperaba que Las Águilas sumaran algún refuerzo más antes del cierre de la ventana, especialmente para potenciar el frente de ataque.

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En el día de ayer se confirmó que cerraron el fichaje de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano que se encontraba jugando en Emiratos Árabes Unidos y que tenía claras intenciones de continuar su carrera en México.

🚨 ¡YA ESTÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO!



Miguel Borja va rumbo al Club América para arreglar detalles y ser nuevo jugador azulcrema. pic.twitter.com/5N3giIr0Lc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 19, 2026

A principios de año, Borja estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Cruz Azul. Incluso, el atacante llegó a entrenarse con el equipo, pero finalmente no pudo formar parte de la plantilla debido a problemas relacionados con el cupo de extranjeros.

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Para no quedar parado durante varios meses, el delantero colombiano arregló rápidamente su llegada a Al-Wasl, equipo de Emiratos Árabes Unidos, donde disputó los últimos meses antes de concretar su regreso a México para esta temporada.

Sin embargo, Borja no se encontraba cómodo junto a su familia debido a los problemas bélicos que se viven en la región. Esa situación fue uno de los motivos que lo llevó a buscar una salida y optar por continuar su carrera en América durante esta temporada.

¿Cuánto ganará Borja en América?

Según informó Carlos Ponz, periodista de Récord, cuando Miguel Borja estuvo cerca de llegar a Cruz Azul iba a percibir un salario de 1,8 millones de dólares por temporada. Finalmente, Al-Wasl le duplicó esa cifra para llevarlo a Emiratos Árabes Unidos, mientras que América le pagará poco más de 2 millones de dólares al año.

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