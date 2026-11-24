En las redes, los usuarios elevaron una serie de reclamos al entrenador para poder triunfar en la Liguilla.

Se viene la recta final del campeonato, y así como sucede en Europa con Real Madrid, sin importar cómo llega hay un club en la Liga MX que siempre es candidato: el América. Si observas la tabla, no ha sido hasta aquí una mala campaña de las ‘Águilas’, pero sí es cierto que en el juego su público aún no se siente identificado.

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Luego de los últimos bajos rendimientos en el torneo, los fans admitieron no verle ‘madera de campeón’ al equipo. Por su historia en el futbol mexicano, en los Playoffs los rivales siempre le sienten un respeto especial al América. Sin embargo, ese respeto se debe respaldar en el campo y aún el grupo no lo ha logrado este semestre.

Por esta razón, los usuarios se dirigieron a Guillermo Almada en las redes sociales, expresando su disconformismo con ciertas cuestiones que no les gustan de su conducción. Los simpatizantes del América buscaron la forma de hacerle llegar su punto de vista al entrenador, por más que este no tenga una cuenta en ‘X’ como ellos sí.

En este sentido, la afición elevó 5 “pedidos” al director técnico, donde le apuntan a sus formas de dirigir al equipo. No fueron a modo de enojo sino de “consejos” para que el América no fracase en la Fiesta Grande del Apertura 2026, con el DT a la cabeza. Guillermo Almada está bajo supervisión de la propia parcialidad azulcrema.

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Almada recibió comentarios de los fans [Foto: Getty]

Sobre ese concepto, estas fueron las recomendaciones de las cuentas de ‘X’ del América a Guillermo Almada en la previa de la Liguilla de la Liga MX:

Manejar mejor los egos en el vestidor para todos entender que el grupo está por encima.

en el vestidor para todos entender que el grupo está por encima. Definir una alineación fija, sostenerla en el tiempo y así generar sociedades futbolísticas.

fija, sostenerla en el tiempo y así generar sociedades futbolísticas. Adaptar su idea de juego al plantel que tiene pues no vendrán nuevos hasta el invierno.

al plantel que tiene pues no vendrán nuevos hasta el invierno. Transmitir las indicaciones con mayor serenidad para no poner nerviosos a los futbolistas.

con mayor serenidad para no poner nerviosos a los futbolistas. No esperar a estar en desventaja en el marcador para realizar variantes desde la banca.

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Después de estos señalamientos, el público azulcrema mostró apoyo total al estratega principal del América, confiando que en la Fiesta Grande muestre toda su experiencia. El primer desafío será eliminar a Rayados, que los quitó justamente de los Playoffs del campeonato pasado. ¿Podrá Guillermo Almada conquistar el Apertura 2026?