Hace unos días se confirmaron los 30 futbolistas que fueron convocados a quedarse con el Balón de Oro 2026 y hay algunos candidatos más que importantes. La lista reúne a varias de las grandes figuras del ftbol muundial, que buscarán quedarse con uno de los premios individuales más importantes.
Varios futbolistas ya empezaron a hacer lo suyo y se postularon para quedarse con el galardón que entregará la revista France Football el próximo 26 de octubre. Algunos de ellos no dudaron en señalar que, por la temporada que tuvieron, cuentan con argumentos suficientes para ser considerados como los ganadores.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de los máximos candidatos, dijeron que se lo merecen después de la temporada que tuvieron. También aparece Fabián Ruiz, mediocampista del PSG que ganó la Champions League y la Copa del Mundo con España, entre los nombres que cuentan con argumentos para quedarse con el premio.
Encuesta¿Quién debe quedarse con el Balón de Oro?
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Lionel Messi volvió a ser convocado entre los 30 candidatos y, después del enorme Mundial que jugó con Argentina, para muchos también aparece como uno de los grandes aspirantes. A sus 39 años, el argentino vuelve a estar en la pelea por un reconocimiento que ya ganó en ocho oportunidades.
Simeone elogia a Messi
El entrenador argentino fue contundente cuando le preguntaron quién debería quedarse con el premio y no dudó en elegir a Messi por encima del resto de los candidatos.
“¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Messi, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… sin ninguna duda”, expresó el entrenador del Atlético Madrid en conferencia de prensa.
“¿QUIÉN DEBE GANAR EL BALÓN DE ORO? MESSI, DESPUÉS DEL MUNDIAL QUE HIZO, CON LA EDAD QUE TIENE… SIN NINGUNA DUDA”.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 15, 2026
Diego Simeone. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/u5hx5tPh9V
En sintesis
- France Football entregará el Balón de Oro 2026 el próximo 26 de octubre.
- Lionel Messi fue nominado entre los 30 futbolistas candidatos a los 39 años.
- Diego Simeone eligió públicamente a Lionel Messi como ganador del galardón individual.