Diego Simeone fue contundente al elegir a Lionel Messi como el principal candidato a ganar el Balón de Oro 2026 tras el enorme Mundial que disputó con Argentina.

Hace unos días se confirmaron los 30 futbolistas que fueron convocados a quedarse con el Balón de Oro 2026 y hay algunos candidatos más que importantes. La lista reúne a varias de las grandes figuras del ftbol muundial, que buscarán quedarse con uno de los premios individuales más importantes.

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Varios futbolistas ya empezaron a hacer lo suyo y se postularon para quedarse con el galardón que entregará la revista France Football el próximo 26 de octubre. Algunos de ellos no dudaron en señalar que, por la temporada que tuvieron, cuentan con argumentos suficientes para ser considerados como los ganadores.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, dos de los máximos candidatos, dijeron que se lo merecen después de la temporada que tuvieron. También aparece Fabián Ruiz, mediocampista del PSG que ganó la Champions League y la Copa del Mundo con España, entre los nombres que cuentan con argumentos para quedarse con el premio.

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Lionel Messi volvió a ser convocado entre los 30 candidatos y, después del enorme Mundial que jugó con Argentina, para muchos también aparece como uno de los grandes aspirantes. A sus 39 años, el argentino vuelve a estar en la pelea por un reconocimiento que ya ganó en ocho oportunidades.

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Simeone elogia a Messi

El entrenador argentino fue contundente cuando le preguntaron quién debería quedarse con el premio y no dudó en elegir a Messi por encima del resto de los candidatos.

“¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Messi, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… sin ninguna duda”, expresó el entrenador del Atlético Madrid en conferencia de prensa.

“¿QUIÉN DEBE GANAR EL BALÓN DE ORO? MESSI, DESPUÉS DEL MUNDIAL QUE HIZO, CON LA EDAD QUE TIENE… SIN NINGUNA DUDA”.



Diego Simeone. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/u5hx5tPh9V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 15, 2026

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