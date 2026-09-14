América y Chivas se enfrentan este sábado por la Jornada 9 del Apertura 2026 y los aficionados ya pueden consultar el precio de las entradas para el Clásico Nacional.

Este sábado se paraliza México por uno de los clásicos más importantes e históricos del país: América y Chivas de Guadalajara se ven las caras en el Apertura 2026. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Azteca y promete una nueva edición de una rivalidad que siempre genera una enorme expectativa entre los aficionados.

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Las Águilas, equipo que dirige Guillermo Almada, reciben al Rebaño Sagrado de Gabriel Milito por la Jornada 9 del certamen, en un partido que promete emociones de principio a fin. Ambos equipos llegan con objetivos importantes, aunque atraviesan presentes diferentes antes de uno de los encuentros más esperados del torneo.

El equipo local llega golpeado tras tres encuentros sin ganar. América empató ante Rayados y después sufrió una derrota frente a León en la Leagues Cup. Además, las Águilas vienen de perder el Clásico Joven ante Cruz Azul por 4-3, por lo que buscarán recuperarse nada menos que ante su máximo rival.

La visita, por su parte, empezó a encontrar su mejor versión en el campo de juego. Tras un comienzo algo irregular, consiguieron algunas victorias al hilo que lo dejaron como líder del torneo. Este domingo, Chivas mostró nuevamente su poderío y se impuso por 3-0 ante Pumas, resultado que le permitió llegar con mucha confianza al Clásico Nacional.

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Cuánto hay que pagar para ver América vs. Chivas en el Azteca

Los aficionados que quieran estar presentes en el Clásico Nacional tienen diferentes alternativas de acuerdo con la zona del Estadio Azteca. Los precios van desde 939.20 pesos en las localidades más económicas hasta 4,696 pesos en la opción más costosa.

600, 500 y 400 Sur: $939.20

500 y 600 Lateral: $1,115.30

300 Preferente: $1,408.80

400 Lateral: $1,526.20

300 Cabecera: $1,761

100 Sur: $1,995.80

100 Plus: $2,230.60

300 Lateral A/B: $2,348

100 Lateral: $2,465.40

200 Platea: $2,700.20

Palcos Club: $3,756.80

Super Seats / Terraza INTER.MX: $4,109

Tunnel Club: $4,696

La venta de entradas se realizó de manera escalonada a través de Fanki, con una primera etapa para usuarios de AmePass, seguida de la preventa para clientes de Banorte. La venta general comenzó el viernes 11 de septiembre, por lo que la disponibilidad de localidades puede variar al momento de realizar la compra.

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