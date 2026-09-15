Elías Montiel ya debutó con Atlas en lo que fue la derrota de los Rojinegros contra Toluca. La afición tiene expectativas con el joven.

Elías Montiel fue uno de los últimos refuerzos de Atlas. Con una nueva directiva, el conjunto de Jalisco fue uno de los equipos que más se movió en el último mercado y concretó la llegada de varios futbolistas, entre las que estuvo el centrocampista mexicano.

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Unos días después de su presentación oficial, Atlas compartió en redes sociales la primera entrevista con Elías Montiel como jugador de los Zorros. En la misma, el mexicano mencionó que quiere hacer historia en el club e ilusionó a toda la Fiel con sus palabras.

La palabra de Elías Montiel

“La verdad es que estoy muy feliz, todavía no lo asimilo de esta manera, pero desde el recibimiento de toda la gente de Atlas, de la prensa y la Fiel, me han recibido con los brazos abiertos. Yo estoy muy contento y muy feliz de estar acá. Fue algo que no esperaba, la verdad, pero muy contento y feliz“, comenzó diciendo el exjugador de Pachuca.

“Obviamente que, si alguien se fija en mí, pregunta por mí o se interesa en mí es porque tengo algo. La verdad que el proyecto me llamó la atención y estoy aquí para conseguir títulos, para seguir en ese camino que tengo. Quiero cumplir varios objetivos que tengo en mente”, agregó Elías Montiel.

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Por último, el mexicano dijo que quiere hacer historia en Atlas: “Yo soy alguien que viene acá a aportar todo mi talento. Soy alguien que en el rol que me pongan haré lo mejor. Que se queden con que fuera de la cancha también soy buena persona, obviamente siempre buscar darle esa alegría a la afición y tomarme el tiempo para convivir con ellos. Quiero dejar huella, hacer historia y que vean a Atlas como el equipo que es, un equipo grande“.

Elías Montiel ya hizo su debut con el equipo de Hernán Crespo en lo que fue la derrota por 5-2 ante Toluca. El centrocampista jugó 28 minutos y ahora a los Rojinegros se le viene otro partido complicado ya que recibirá en el Jalisco a Pumas el próximo sábado.

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En síntesis