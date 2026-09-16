América hoy: Almada eligió a su arquero para jugar con Chivas, habló Santiago Bueno y lesión de Dagoberto Espinoza

El América tiene novedades sobre Dagoberto Espinoza, ya definió a su portero para el Clásico Nacional y recibió las primeras declaraciones de Santiago Bueno tras su llegada al club.

El América se prepara para afrontar el Clásico Nacional ante Chivas con varias novedades. Mientras el cuerpo técnico analiza las opciones para el arco, también hay preocupación por la lesión de Dagoberto Espinoza y expectativas por las declaraciones de uno de sus nuevos refuerzos.

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América recibió novedades sobre la lesión de Dagoberto Espinoza

Dagoberto Espinoza encendió las alarmas durante la derrota del América ante Cruz Azul por 4-3, luego de abandonar el campo entre lágrimas por una lesión en la rodilla. El futbolista fue retirado en camilla pero se confirmó que no tiene nada grave.

Cota o Malagón: América ya tiene definido a su portero para el Clásico Nacional

Guillermo Almada ya habría tomado una decisión respecto al arquero que será titular ante Chivas. Aunque Luis Malagón se encuentra recuperado y sumó minutos con la Sub-21, todo indica que Rodolfo Cota mantendría su lugar bajo los tres palos para el esperado Clásico Nacional.

Santiago Bueno habló sobre su llegada al América

Santiago Bueno se refirió a su llegada al conjunto azulcrema y destacó la importancia del club en el futbol mexicano. “Sabía que es el equipo más grande de México; estuve hablando mucho con Raúl y Brian del club”, expresó el defensor, quien comienza a generar expectativas entre los aficionados del América.

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