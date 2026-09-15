Stefan Medina llegó a Rayados en julio de 2014 y ya disputó más de 400 partidos con la playera de Monterrey.

Las arcas de Rayados decidieron cambiar el rumbo de la dirección deportiva de la institución luego de la temporada pasada y, en esta nueva era, Dennis te Kloese y Walter Erviti son quienes se encargan del armado del plantel de Monterrey, entre otros aspectos.

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En el último mercado Matías Almeyda fue confirmado como el nuevo entrenador y llegaron futbolistas como Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y Diego Rossi. Mientras tanto, la nueva directiva ya empezó a planear el próximo mercado y uno de los primeros que tendrían la puerta abierta de salida sería Stefan Medina.

Según lo informado por el periodista Santiago Fourcade, Monterrey no le renovaría el contrato al colombiano y todo apunta a que Stefan Medina no continuaría en el conjunto regiomontano a partir de 2027.

Desde hace tiempo que al defensa se lo vincula con un fin de ciclo en Rayados. Sin embargo, Stefan Medina se ha mantenido en el equipo y de hecho ha jugado varios partidos con Matías Almeyda en esta temporada.

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Stefan Medina ganó cinco títulos con Rayados (Getty Images)

Los números de Stefan Medina en Rayados

El ciclo del futbolista colombiano en Monterrey comenzó en julio de 2014 y el jugador atravesó gran parte de su carrera allí excepto por una cesión de un año y medio en Pachuca. Después de más de 10 temporadas, Stefan Medina estaría cerca de despedirse del equipo regiomontano.

Stefan Medina jugó más de 400 partidos con Rayados, en los que convirtió 10 goles y dio 12 asistencias además de ganar 5 títulos con el club (dos Concachampions y una Liga MX). El colombiano apunta a irse y es posible que otros tengan el mismo destino el próximo mercado.

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En síntesis