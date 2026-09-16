Santos va en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 sin la presencia de su figura: Neymar Jr.

Neymar Jr. no estará presente en el duelo entre Atlético Mineiro y Santos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El delantero brasileño quedó descartado debido a una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho.

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La ausencia del exjugador del Barcelona y el PSG representa un duro golpe para el conjunto paulista, que no podrá contar con una de sus principales figuras en un partido decisivo. Santos deberá afrontar el encuentro con la obligación de sostener la ventaja conseguida en el duelo de ida.

El equipo dirigido por su Cuca se impuso por 2-0 en el primer partido de la serie y buscará cerrar la clasificación en condición de visitante. Sin Neymar, el conjunto brasileño tendrá que apoyarse en el resto de sus futbolistas para mantener la diferencia y avanzar a la siguiente ronda.

El gran objetivo será conseguir el boleto a las semifinales y, posteriormente, esperar que el atacante pueda recuperarse de su lesión para los próximos desafíos, tanto en la liga brasileña como también en el certamen internacional.

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¿Cuándo podría volver Neymar Jr.?

La evolución de la lesión muscular de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho será determinante para conocer los plazos de recuperación de Neymar. Santos aguardará su rehabilitación con la esperanza de contar con una de sus máximas figuras en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

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