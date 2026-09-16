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COPA SUDAMERICANA

¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Atlético Mineiro vs. Santos por la Sudamericana 2026

Atlético Mineiro y Santos definen a otro de los semifinalistas de la Copa Sudamericana en Brasil. La ida fue 2-0 para el equipo que hoy será visitante.

Mineiro recibe a Santos en la Copa Sudamericana.
© Getty ImagesMineiro recibe a Santos en la Copa Sudamericana.

Desde las 16:00 horas de la CDMX, Atlético Mineiro recibe a Santos en la Arena MRV por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos se enfrentarán para definir a uno de los semifinalistas del certamen internacional.

El conjunto local deberá salir a buscar el resultado en su estadio y con el apoyo de su afición, ya que perdió 2-0 en el partido de ida. Atlético Mineiro necesita remontar la desventaja para mantenerse con vida en la competencia, mientras que Santos intentará defender la ventaja obtenida en casa.

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Alineación de Atlético Mineiro vs. Santos

  • Gabriel Brazão
  • Igor Vinícius
  • Willian Arão
  • Luan Peres
  • Escobar
  • Christian Oliva
  • Gustavo Henrique
  • Gabriel Bontempo
  • Benjamín Rollheiser
  • Caballero
  • Gabigol

Alineación de Santos vs. Atlético Mineiro

  • Gabriel Delfim
  • Natanael
  • Vitão
  • Vitor Hugo
  • Lodi
  • Kevin Castaño
  • Alan Franco
  • Fred
  • Bernard
  • Minda
  • Reinier

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Santos?

Ver también

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  • México: ESPN y Disney+ Premium.
  • Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium.
  • Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium.
  • Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fubo.
  • España: DAZN.

En sintesis

  • Atlético Mineiro y Santos definen hoy los cuartos de la Copa Sudamericana a las 16:00hs.
  • Gabigol encabeza la alineación titular de Atlético Mineiro para remontar el 2-0 global.
  • ESPN y Disney+ Premium transmiten en vivo el partido para todo México y Sudamérica.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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