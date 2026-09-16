¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Atlético Mineiro vs. Santos por la Sudamericana 2026

Desde las 16:00 horas de la CDMX, Atlético Mineiro recibe a Santos en la Arena MRV por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos se enfrentarán para definir a uno de los semifinalistas del certamen internacional.
El conjunto local deberá salir a buscar el resultado en su estadio y con el apoyo de su afición, ya que perdió 2-0 en el partido de ida. Atlético Mineiro necesita remontar la desventaja para mantenerse con vida en la competencia, mientras que Santos intentará defender la ventaja obtenida en casa.
Alineación de Atlético Mineiro vs. Santos
- Gabriel Brazão
- Igor Vinícius
- Willian Arão
- Luan Peres
- Escobar
- Christian Oliva
- Gustavo Henrique
- Gabriel Bontempo
- Benjamín Rollheiser
- Caballero
- Gabigol
Alineación de Santos vs. Atlético Mineiro
- Gabriel Delfim
- Natanael
- Vitão
- Vitor Hugo
- Lodi
- Kevin Castaño
- Alan Franco
- Fred
- Bernard
- Minda
- Reinier
¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Santos?
- México: ESPN y Disney+ Premium.
- Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium.
- Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium.
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fubo.
- España: DAZN.
En sintesis
- Atlético Mineiro y Santos definen hoy los cuartos de la Copa Sudamericana a las 16:00hs.
- Gabigol encabeza la alineación titular de Atlético Mineiro para remontar el 2-0 global.
- ESPN y Disney+ Premium transmiten en vivo el partido para todo México y Sudamérica.