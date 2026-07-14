El vigente defensor del título mundialista enfrentará en semifinales a uno de sus 'cucos' a nivel selecciones.

La Selección Argentina buscará repetir lo realizado en la edición pasada de la Copa del Mundo y volver a jugar el partido decisivo por la gloria, ahora en el Mundial 2026. Para ello, deberá superar a su “kryptonita”: Inglaterra, un rival que le ha dado más tristezas que alegrías. El historial entre ambas escuadras tiene largos y variados antecedentes.

Publicidad

Al repasar la totalidad de encuentros entre los sudamericanos y los europeos, los números son evidentes: 6 triunfos ingleses, 6 empates y 2 triunfos argentinos en 14 enfrentamientos. La ‘Albiceleste’ no guarda muchos buenos recuerdos de los partidos contra los ‘Three Lions’, pero esos que sí lo son los guardan profundamente en su corazón.

Dentro de los duelos protagonizados por Argentina e Inglaterra, el más recordado de todos fue el de “El gol del siglo” y “La mano de Dios” en el Mundial de México ’86. Aquella vez, Diego Armando Maradona escribió su nombre en la tierra y en las páginas más grandes de la Copa del Mundo con un doblete que fue centro de novelas y películas.

Maradona en “El gol del siglo” a Inglaterra [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuántas veces se enfrentaron Argentina e Inglaterra en Mundiales?

Curiosamente, sudamericanos y europeos se han visto las caras en ¡5 ocasiones! en Copas del Mundo. Argentina tuvo 2 alegrías (una por penales) e Inglaterra tuvo 3 alegrías. Dos partidos fueron en fase de grupos, dos en cuartos de final y uno en octavos. En el Mundial 2026 será la primera oportunidad en que choquen en el marco de una semifinal.

¿Cuál fue el último Argentina vs. Inglaterra previo al Mundial 2026?

La ‘Albiceleste’ y los ‘Three Lions’ no se enfrentan desde hace 21 años: el último juego entre ellos tuvo lugar en el año 2005, en el marco de un amistoso internacional. Ese encuentro mantuvo la tendencia histórica y fue para Inglaterra, que se lo llevó por 3-2. Dos décadas después, se reencuentran en unas semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Todos los cruces entre Argentina e Inglaterra antes del Mundial 2026:

Estos son los 14 partidos totales en los que se midieron frente a frente ambas selecciones nacionales:

Publicidad

Argentina 2-3 Inglaterra | Amistoso 2005

Goles: Crespo y Samuel (A), Owen x2 y Rooney (I)

Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 2002

Goles: Beckham (I)

Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 2000

Goles: –

Publicidad

Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 pen.) | Mundial 1998

Goles: Batistuta y Zanetti (A), Shearer y Owen (I)

Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1991

Goles: García y Franco (A), Lineker y Platt (I)

Argentina 2-1 Inglaterra | Mundial 1986

Goles: Maradona x2 (A), Lineker (I)

Publicidad

Argentina 1-3 Inglaterra | Amistoso 1980

Goles: Passarella (A), Johnson x2 y Keegan (I)

Argentina 1-1 Inglaterra | Amistoso 1977

Goles: Bertoni (A), Pearson (I)

Argentina 2-2 Inglaterra | Amistoso 1974

Goles: Kempes x2 (A), Channon y Worthington (I)

Publicidad

Argentina 0-1 Inglaterra | Mundial 1966

Goles: Hurst (I)

Argentina 1-0 Inglaterra | Amistoso 1994

Goles: Rojas (A)

Argentina 1-3 Inglaterra | Mundial 1962

Goles: Sanfilippo (A), Flowers, Charlton y Greaves (I)

Publicidad

Argentina 0-0 Inglaterra | Amistoso 1953

Goles: –

Argentina 1-2 Inglaterra | Amistoso 1951