El Club América ya presentó su nueva playera para la temporada 2026/27 y su lanzamiento generó gran expectativa entre la afición. Estos son los precios de la versión para aficionados y la edición de jugador, además de los puntos de venta disponibles.

A pocos días de su debut en el Torneo Apertura 2026, el Club América presentó oficialmente la nueva playera que utilizará durante la próxima temporada del futbol mexicano. El uniforme ya se encuentra disponible para la afición, que podrá adquirirlo antes del inicio de la competencia.

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La nueva indumentaria mantiene el tradicional color amarillo como protagonista y añade detalles en negro y rojo sobre los hombros, característicos de Adidas. Además, uno de los aspectos más llamativos del diseño es la presencia del escudo del club como un patrón sutil a lo largo del frente de la playera, además del escudo principal ubicado en el pecho.

Desde la marca alemana explicaron que el diseño está inspirado en algunos de los uniformes más representativos que vistió el América durante las décadas de los 80 y 90. El objetivo es rendir homenaje a esa etapa de la historia azulcrema con una versión renovada, pensada para acompañar el camino hacia el 110 aniversario de la institución.

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El comunicado de Adidas

“Inspirado en algunos de los jerseys más emblemáticos que acompañaron la historia del Club, esta equipación rinde homenaje a sus antecesores de las décadas de los 80 y 90, a través de una vibrante base amarilla y una reinterpretación contemporánea de elementos que forman parte de su identidad”, revelaron en la marca.

¿Cuánto cuesta la nueva playera del América para la temporada 2026/27?

La nueva playera del Club América ya puede comprarse a través de la tienda oficial de Adidas. La versión para aficionados tiene un precio de 1,999 pesos, mientras que la edición utilizada por los jugadores en la cancha está disponible por 2,999 pesos.

En sintesis

El Club América presentó oficialmente su nueva playera para el Torneo Apertura 2026.

presentó oficialmente su nueva playera para el Torneo Apertura 2026. La playera versión aficionado cuesta 1,999 pesos en la tienda oficial de Adidas.

en la tienda oficial de Adidas. La edición de jugador de la nueva indumentaria tiene un precio de 2,999 pesos.