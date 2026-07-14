Quién es el árbitro de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

La FIFA confirmó la designación arbitral para el duelo entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026. Este será el juez principal y los antecedentes con los que llega al encuentro que definirá al primer finalista.

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva. Este martes se disputará la primera semifinal del certamen con un verdadero duelo de candidatos al título: Francia y España se enfrentarán desde las 13:00 horas de la CDMX en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el objetivo de conseguir el primer boleto a la gran final del próximo 19 de julio.

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Para un compromiso de semejante magnitud, la FIFA designó al salvadoreño Iván Barton como árbitro principal. El juez centroamericano ya tuvo actividad en esta Copa del Mundo, donde dirigió los encuentros Turquía vs. Paraguay, Japón vs. Suecia y Suiza vs. Colombia, dejando buenas actuaciones que le valieron la confianza para una de las semifinales del torneo.

Ivan Barton en la Copa del Mundo (Getty Images)

Barton, cuyo nombre completo es Iván Arcides Barton Cisneros, nació el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador. Es árbitro internacional FIFA desde 2018 y además de su carrera dentro del fútbol, cuenta con una historia poco habitual: se graduó como Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de El Salvador e incluso se desempeñó como profesor de Química Orgánica en esa institución. Desde agosto de 2023 también forma parte del grupo de árbitros que dirige encuentros de la Saudi Pro League.

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El cuerpo arbitral de Francia vs. España

La FIFA confirmó la siguiente terna arbitral para la primera semifinal del Mundial 2026:

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Iván Barton (El Salvador) Asistente 1: David Morán (El Salvador)

David Morán (El Salvador) Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Antonio Pupiro (Nicaragua) Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Glenn Nyberg (Suecia) Árbitro de reserva: Mahbod Beigi (Suecia)

Los números de Iván Barton en la temporada 2025/26

Durante la temporada 2025/26, Iván Barton acumula 64 partidos dirigidos en distintas competiciones nacionales e internacionales. En ese período mostró 68 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja directa y sancionó 1 penal, manteniendo una línea disciplinaria que le permitió ser considerado para encuentros de máxima exigencia.

A lo largo de la campaña impartió justicia en torneos de gran nivel como la Copa del Mundo, la Copa de Campeones de la Concacaf, la Saudi Pro League, la Leagues Cup, las competencias de la Primera División de El Salvador (Apertura y Clausura), además de partidos correspondientes a las Eliminatorias de Concacaf, la CONCACAF Nations League y otras competiciones internacionales organizadas por FIFA y Concacaf.

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