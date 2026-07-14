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Alejandra Gutiérrez muestra su molestia hacia el Club América Femenil por la baja de Daniela Espinosa

La actual pareja de la futbolista mostró su descontento ante la cesión de Dani Espinosa al Toluca.

A Ale Gutiérrez no le gustó la salida de Dani Espinosa del América
© Club América Femenil/ Xolos FemenilA Ale Gutiérrez no le gustó la salida de Dani Espinosa del América

Desde hace una semana, se dio a conocer el rumor de que Daniela Espinosa ya no entraba en planes del Club América Femenil para el Apertura 2026, esto aún no se había confirmado y es que es muy común que algunas jugadoras por diversas situaciones no se presenten a la pretemporada, como pasó con la delantera cuando hicieron el viaje a Querétaro.

Todavía este lunes el equipo le deseo un feliz cumpleaños, por lo que hacía pensar que esa noticia no era oficial. Sin embargo, el día de hoy el conjunto publicó en sus redes sociales que la futbolista que recientemente había sido renovada hasta 2027 no formaría parte del conjunto para el siguiente semestre y sería cedida.

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¿Ale Gutiérrez molesta por decisión del América Femenil?

Más tarde, el conjunto de Toluca confirmó la llegada de Dani a su plantilla, por lo que ahí apareció Alejandra Gutiérrez, exportera de la Liga MX Femenil, quien actualmente es pareja de Espinosa. La ahora comentarista, compartió la imagen de la despedida que hizo el América y lo completó con un dato que puso a pensar a la afición que no estaba nada contenta con esta decisión.

Ale mencionó lo siguiente: “9 goles en 653 minutos, goleadora del Clausura 2025. No comments”. Y es que ante su retorno al club y justamente previo a su lesión la delantera seguía haciendo historia como una de las goleadoras más importantes de la institución, pero poco a poco fue perdiendo la titularidad cuando ya estaba recuperada.

La molestia de la exfutbolista va un poco también porque Dani siempre ha mostrado mucho amor al equipo y pareciera injusta su salida. Algo que varios aficionados azulcremas aprobaron, puesto que en la publicación del equipo no podían creer que la dejaran ir, sabiendo cómo ha luchado por los colores de esta camiseta.

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En síntesis

  • Daniela Espinosa causó baja del Club América Femenil para el torneo Apertura 2026.
  • Toluca confirmó la llegada de la delantera en calidad de jugadora cedida.
  • Alejandra Gutiérrez resaltó que la jugadora anotó 9 goles durante el Clausura 2025.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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