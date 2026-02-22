Este domingo 22 de febrero se disputaría el Clásico Nacional entre el Club América Femenil y Chivas en el Estadio Akron. Sin embargo, se canceló por la ola de violencia que se desató en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que la Liga MX confirmó que se reprogramaría este duelo.

Publicidad

Publicidad

Reportes en el Aeropuerto de Guadalajara

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información por parte de la propia Liga, lo que sí es que reportes en varias zonas de Guadalajara han mencionado que la gente no sale de sus casas debido a los incendios de automóviles, gasolineras y demás inmuebles. Por lo que algunas imágenes del aeropuerto preocuparon por el equipo.

De acuerdo con videos compartidos por el medio Espartanas desde el Aeropuerto, aproximadamente a las 14:00 horas ocurrió una balacera cerca de la carretera, por lo que mucha gente se metió a las instalaciones. Esto generó pánico, ya que circulaban videos en redes sociales donde decían que sujetos armados habían tomado el recinto.

¿Qué pasará con el América Femenil?

Es la misma fuente quien más tarde afirmó que estaba operando todo con normalidad. Hasta el momento, América Femenil no ha mencionado nada al respecto, pero tomando en cuenta lo que se decía la opción era las jugadoras se mantuvieran ahí en lo que se decide cuándo se va a jugar y que por fuera se calmen las cosas.

Publicidad

Publicidad

Hace unos minutos llegó a Ciudad de México el cuerpo de “El Mencho”, por lo que había gran afluencia de militares en el AICM. Los viajes por parte de Aeroméxico hasta el momento se han desviado hacia el AIFA, por lo que si las jugadoras regresan en otra aerolínea podrían hacerlo hacia allá, pero por el momento la idea es que se mantengan hasta que determinen las autoridades de la Liga MX.

En síntesis