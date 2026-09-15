El defensa de las 'Águilas' esquivó otra rotura de ligamentos y no deberá estar tanto tiempo de baja.

Dagoberto Espinoza asustó a todos el pasado sábado en el Estadio Azteca, cuando tuvo que dejar el campo con lágrimas en sus ojos. El temor de otra rotura de ligamentos cruzados invadió no solo al jugador sino a todo su entorno, al tener el dolor precisamente en la rodilla. El escenario parecía ser el menos optimista de los posibles.

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En la derrota ante Cruz Azul del fin de semana, el defensa había sido reemplazado a los 29 minutos de juego por Cristian Borja a raíz de las molestias en ese sector. Todo América quedó consternado al verlo retirarse en camilla, recordando por todo lo que tuvo que pasar la temporada pasada, donde estuvo siete meses sin jugar.

No obstante, aunque la mayoría imaginó un panorama desolador para Dagoberto Espinoza, en las últimas horas llegó la tranquilidad desde Coapa. Según el último reporte de Julio Ibáñez, sólo fue un susto por los antecedentes y no una RLC que lo dejaría otra vez fuera largo tiempo. El lateral derecho podrá descansar tranquilo sin especular algo negativo.

El momento de alarmas para Dago Espinoza [Foto: Imago]

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De acuerdo a la información del ‘Profe’, no se trata de una lesión de gravedad y el América anunciará el parte médico concreto en breve, pero no será un problema físico serio. De esa manera, sólo tendrá que estar marginado hasta que se le pasen las molestias, pero sería cuestión de días y no de meses, como le ocurrió tiempo atrás.

En base a la data que recopiló el corresponsal televisivo, este martes entrenó diferenciado con tareas puntuales en las instalaciones de Coapa, apartado del resto del plantel. Es más, según indicó el periodista, podría incluso quedar convocado para el Clásico Nacional entre América y Chivas si responde bien antes del fin de semana.

Además de Dagoberto Espinoza, el otro que hizo trabajos de gimnasio fue Alan Cervantes, cuya presencia para el compromiso ante el Guadalajara todavía no está garantizada. Por otro lado, la novedad es que Alejandro Zendejas ya se encuenta al ciento por ciento y podría ser titular en el América en el duelo clave ante los rojiblancos.