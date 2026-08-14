El suizo cierra su participación en Europa para buscar consolidarse en la liga de los Estados Unidos.

Atlanta United está ultimando los detalles para cerrar la incorporación del atacante suizo Breel Embolo, procedente del Stade Rennes de Francia. La operación se encuentra en su fase final de negociación y el acuerdo definitivo entre las partes quedará sellado en los próximos días.

Publicidad

La fortuna que pagará Atlanta United por Breel Embolo

La transferencia se cerrará por una cifra cercana a los 18 millones de dólares, lo que situará esta operación directamente en el top 5 de los traspasos más caros en la historia de la Major League Soccer. La dirigencia del club demuestra así su determinación para invertir en nombres de peso que transformen la ofensiva del equipo.

Breel Embolo tiene todo listo para desembarcar en la MLS. (GETTY IMAGES)

Embolo, de 29 años, llega tras completar una sólida campaña en la Ligue 1 con el Stade Rennes, donde registró 10 goles y 3 asistencias en el último curso. El delantero helvético aportará potencia física, jerarquía europea y contundencia en el área rival para dar un salto de calidad a la plantilla.

Publicidad

La incorporación responde a una necesidad urgente dentro del campo para el conjunto dirigido por Gerardo el Tata Martino, que comparte proyecto deportivo con figuras internacionales de la talla del paraguayo Miguel Almirón. El entrenador argentino busca potenciar la asociación entre sus piezas de ataque para conseguir la contundencia que el equipo requiere.

El contexto deportivo exige un impacto inmediato: Atlanta United marcha en la última posición (15°) de la Conferencia Este de la MLS con apenas 12 puntos en 18 partidos jugados. La llegada de Embolo se perfila como el gran catalizador para revertir la racha de 12 derrotas en el torneo y comenzar la remontada en la tabla general.

En síntesis

Breel Embolo reforzará al Atlanta United procedente del Stade Rennes de Francia.

reforzará al Atlanta United procedente del Stade Rennes de Francia. La transferencia por Breel Embolo se cerrará en cerca de 18 millones de dólares.

se cerrará en cerca de 18 millones de dólares. Atlanta United se ubica en el último lugar de la Conferencia Este con 12 puntos.