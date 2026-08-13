En la previa del partido de este jueves en Estados Unidos, el mundo América tuvo una novedad muy esperada que alegrará a los fans con vistas a los objetivos de este semestre. Es que casi en lo inmediato se dará el regreso de un futbolista querido por todos en Coapa y que se ha ganado el corazón de la afición más grande de México.

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Esta tarde, en la señal de ESPN han confirmado que Luis Ángel Malagón recibió el alta médica y deportiva para sumarse de manera definitiva a los entrenamientos del equipo. El portero del tricampeonato y emblema del América ha dejado atrás la lesión que le hizo perderse el Mundial y se prepara para volver a la actividad dentro del campo.

Precisamente, esta semana se habían cumplido 5 meses de su rotura del tendón de aquiles sufrida en marzo, que lo había dejado sin temporada con las ‘Águilas’ y sin Copa del Mundo. Luego de aquella fatídica acción contra Philadelphia con posterior operación, inició un extenso proceso de rehabilitación que ha concluido definitivamente a partir de hoy.

Malagón sintió el apoyo de todo el club en su ausencia [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte de la señal de Disney, ‘Batman’ estará futbolísticamente listo para volver a jugar en dos semanas. En ese lapso, recuperará junto al staff de Guillermo Almada el ritmo necesario para estar nuevamente al ciento por ciento. De este modo, Luis Malagón todavía no retornará ni ante Austin, ni ante Atlético San Luis ni con Juárez.

Según la información de la cadena internacional desde Coapa, el golero podría regresar el 29 de agosto ante el Puebla en el Estadio Azteca, por la jornada 6 del Apertura 2026. Allí podría aparecer su nombre otra vez en la convocatoria del América, poniéndose a disposición del cuerpo técnico que luego decidirá a quién utiliza en la portería.

En el entorno de Luis Ángel Malagón aseguran que han visto como un “buen gesto” del club no buscar otro arquero al mercado luego de conocerse la noticia de su lesión. Lo cierto también es que Rodolfo Cota ha respondido con creces a las oportunidades recibidas entre los tres postes, y ahora deberá pelear el puesto de vuelta con el tricampeón.