¿Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan este fin de semana por LaLiga 2026-27?

Conoce el motivo por el cual no verán acción ninguno de los equipos más grandes del futbol español y cuándo retomarán la actividad.

El fin de semana del fútbol europeo suele paralizar al planeta entero cada vez que salta a la cancha el Real Madrid o cuando el Barcelona sale a desplegar su juego en el certamen doméstico. La expectativa que generan ambos gigantes del balompié español traspasa cualquier frontera, y los fanáticos siempre agendan con anticipación el día y la hora para no perderse ni un solo minuto, aunque esta vez no podrá ser así.

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El motivo por el que Barcelona y Real Madrid no juegan por LaLiga

Sin embargo, la razón principal por la que ni el Real Madrid ni el Barcelona disputarán sus respectivos compromisos de LaLiga este fin de semana responde a la programación oficial del calendario internacional aprobado por la FIFA. El certamen español entra en una pausa obligatoria para ceder el protagonismo a la actividad global de selecciones de fútbol.

Durante este período de descanso para los clubes de la Primera División de España, una enorme cantidad de futbolistas pertenecientes a las plantillas de la Casa Blanca y del conjunto Culé debieron viajar para ser parte del Mundial 2026. Tras la participación internacional, se les otorga un permiso especial para extender el descanso.

Real Madrid debutará en LaLiga la próxima semana. (GETTY IMAGES)

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Esta interrupción obligatoria en la liga española afecta de igual manera a los dos gigantes del futbol, obligando a sus cuerpos técnicos a modificar la planificación habitual de entrenamientos. Mientras los entrenadores se quedan en las instalaciones del club trabajando únicamente con un puñado de futbolistas no convocados, la mayor parte de las estrellas se reincorporan días después a la pretemporada.

Una vez finalizado este período y tras el regreso de los futbolistas de sus expediciones con las selecciones, la actividad de LaLiga se reanudará con normalidad el siguiente fin de semana. Real Madrid y Barcelona volverán al ruedo el sábado 22 y domingo 23 de agosto ante el Espanyol y Elche, respectivamente.

En síntesis

Real Madrid y Barcelona no jugarán en LaLiga este fin de semana.

no jugarán en LaLiga este fin de semana. La pausa obligatoria en el fútbol español responde a la realización del Mundial 2026.

en el fútbol español responde a la realización del Mundial 2026. La actividad de LaLiga se reanudará con normalidad el siguiente fin de semana.