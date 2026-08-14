México convoca a una joya de Turquía para la Selección: quién es y cómo juega

Conoce todo sobre la nueva joya que podría terminar de lanzar su carrera con la playera del Tri.

El proyecto de selecciones juveniles de la Federación Mexicana de Fútbol mantiene la búsqueda constante de talento alrededor del mundo para nutrir a las diferentes categorías de cara a las próximas competencias internacionales. La captación de futbolistas con doble nacionalidad en las ligas de Europa se transformó en una estrategia clave para detectar joyas con proyección y brindarles un seguimiento cercano en las instalaciones del Tri.

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Bajo este panorama, la Selección Mexicana Sub-16 sumó a Atakan David Yılmaz Zepeta, delantero de 16 años que milita en las inferiores del FC St. Pauli de Alemania y que fue convocado por primera vez para trabajar con el equipo azteca. El nombre del atacante figuraba en el radar de la FMF desde 2025, concretando ahora su primera oportunidad dentro de la estructura juvenil mexicana.

Quién es Atakan Yilmaz y cómo juega

Nacido el 10 de enero de 2010 en Xalapa, Veracruz, Yılmaz cuenta con raíces mexicanas por el lado de su madre y ascendencia turca por su padre. Su trayectoria deportiva se ha desarrollado principalmente en territorio germano, donde defiende la camiseta del FC St. Pauli dentro de la categoría Sub-17 y mantiene un contrato que lo vincula a la institución hasta el 30 de junio de 2028.

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El caso del atacante veracruzano tiene un antecedente internacional particular, ya que la Federación de Turquía fue la primera en citarlo a nivel de selecciones. En febrero de 2025, el juvenil disputó una serie de partidos de preparación con la Selección Sub-15 turca, saliendo como titular y luciendo la camiseta número 10 en un choque frente a Inglaterra, donde jugó los primeros 46 minutos del encuentro.

Sin embargo, al tratarse de apariciones en categorías menores, aquella convocatoria no lo amarró de forma definitiva con el conjunto europeo. Con este primer llamado a la Sub-16 de México, el Tri evaluará directamente a la joya del St. Pauli, aunque al mantener ambas nacionalidades, el futbolista de 16 años continuará siendo elegible tanto para México como para Turquía de cara al futuro.

En síntesis

Atakan David Yılmaz Zepeta fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana Sub-16.

fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana Sub-16. El delantero Atakan Yılmaz juega en las inferiores del FC St. Pauli de Alemania.

juega en las inferiores del FC St. Pauli de Alemania. Atakan Yılmaz disputó partidos amistosos con la Selección Sub-15 de Turquía en 2025.