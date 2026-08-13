¿Qué tiene que pasar para que América sea eliminado en fase de grupos de la Leagues Cup 2026?

Las Águilas todavía no aseguraron su clasificación pese a haber ganado sus dos primeros encuentros. Sin embargo, solo una catástrofe los dejaría afuera.

América afronta este jueves su tercer y último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Las Águilas comienzan la jornada en la zona de clasificación y ya tienen un pie adentro de cuartos de final gracias a sus triunfos en las primeras dos fechas. No obstante, hay un escenario que lo puede dejar eliminado.

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El equipo comandado por Guillermo Almada visita a Austin FC en el Q2 Stadium de Texas desde las 18:30 hs (CDMX). Incluso perdiendo América tiene muchas chances de avanzar a la siguiente instancia, pero no todo está escrito aún.

¿Qué debe pasar para que América sea eliminado de la Leagues Cup?

Solo una catástrofe dejaría a América eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, pero la posibilidad matemática existe. Puntualmente, para que las Águilas se queden afuera en primer ronda deben perder por cuatro goles ante Austin. De esta manera, Rayados tomaría su lugar con los mismos puntos, pero con mejor diferencia de gol.

Rayados venció a Nashville en un cotejo crucial (Getty Images)

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En contrapartida, un empate ya le basta a América para avanzar a los cuartos de final de la Leages Cup, incluso si pierde en la tanda de penales, ya que llegaría a los 7 puntos.

En síntesis