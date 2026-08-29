¿Por qué no juegan Brian Rodríguez y Raphael Veiga en América vs. Puebla por el Apertura 2026?

Conoce el motivo por el que no juegan el uruguayo y el brasileño en un duelo clave ante la Franja.

El Club América salta a la cancha para disputar una nueva jornada del Apertura 2026 frente a Puebla, pero la conformación de la alineación dejó sorprendidos a los fanáticos. Las ausencias en simultáneo de Brian Rodríguez y Raphael Veiga en el equipo estelar llamaron la atención desde la previa, al tratarse de dos piezas fijas en la estructura ofensiva de las Águilas.

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El motivo por el que no juegan Brian Rodríguez y Raphael Veiga

La razón detrás de esta doble marginación responde estrictamente a una decisión estratégica del cuerpo técnico. Lejos de responder a molestias físicas o lesiones de último momento, tanto el uruguayo como el brasileño fueron guardados para llegar en perfectas condiciones al gran compromiso internacional que se avecina entre semana.

El gran objetivo del Nido está puesto en las semifinales de la Leagues Cup, donde el conjunto azulcrema deberá medirse cara a cara ante Rayados de Monterrey. Al tratarse de un cruce a todo o nada programado para el próximo miércoles 2 de septiembre, el entrenador prefirió dosificar las cargas de sus figuras para no arriesgar su físico antes de un partido trascendental.

De esta manera, la rotación en el plano local le abre la puerta a otros futbolistas del plantel para sumar minutos y mostrarse ante la Franja. La apuesta del cuerpo técnico es clara: administrar el desgaste de Rodríguez y Veiga en la Liga MX para tener a sus dos cartas más desequilibrantes al cien por cien de cara al choque eliminatorio frente a la pandilla regiomontana.

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En síntesis