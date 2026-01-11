Es tendencia:
¿Juega Luis Díaz? Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga 2025-26

Repasa las novedades más importantes de un encuentro en el que verá acción el líder de la competencia alemana.

Por Lucas Lescano

Luis Díaz volverá a ser parte de un encuentro fundamental para el Bayern Múnich en la Bundesliga.
© GETTY IMAGESLuis Díaz volverá a ser parte de un encuentro fundamental para el Bayern Múnich en la Bundesliga.

El fin de semana de futbol comienza a cerrarse con la presentación del Bayern Múnich. El líder de la Bundesliga recibirá al Wolfsburgo por la Jornada 16 de la Bundesliga con el objetivo de continuar despegándose y obteniendo ventaja en la cima del campeonato. A continuación, te contamos los detalles más importantes sobre las alineaciones que se esperan ver dentro del campo de juego del Allianz Arena.

Por el lado del local, es un hecho que Luis Díaz será titular. Los bávaros quieren seguir afianzando el XI inicialista que tan buenos resultados le está dando con la presencia estelar del colombiano dentro del campo de juego. En ese contexto, Lucho estará acompañando las figuras de Harry Kane y Michael Olise en el último tercio de la cancha, buscando continuar siendo desequilibrante.

En el caso de la visita, aunque se tratará de un planteo más defensivo y conservador al enfrentar al equipo más peligroso de la liga, lo cierto es que las principales figuras saltarán al campo de juego. El inicio del partido está previsto para las 10:30hs del Centro de México, 11:30hs en Bogotá y 13:30hs en Buenos Aires.

En cuanto a lo numérico, Bayern es el líder absoluto luego de 15 fechas con con 41 puntos y un partido menos que el escolta con 33 unidades que es el Borussia Dortmund. Por su parte, Wolfsburgo llega al encuentro con 15 puntos que le permiten estar apenas por encima de los 12 del ST. Pauli, equipo que hoy estaría definiendo su permanencia en la máxima categoría ante un conjunto de Segunda división.

Alineación de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

  • Manuel Neuer
  • Konrad Laimer
  • Dayot Upamecano
  • Jonathan Tah
  • Josip Stanisic
  • Aleksandar Pavlovic
  • Leon Goretzka
  • Michael Olise
  • Serge Gnabry
  • Luis Díaz
  • Harry Kane

Alineación de Wolfsburgo vs. Bayern Múnich

  • Kamil Grabara
  • Sael Kumbedi
  • Jenson Seelt
  • Konstantinos Koulierakis
  • Aaron Zehnter
  • Yannick Gerhardt
  • Maximilian Arnold
  • Christian Eriksen
  • Lovro Majer
  • Patrick Wimmer
  • Dzenan Pejcinovic
