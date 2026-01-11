Llegó el día: este domingo 11 de enero se define quién será el primer campeón del futbol español en este 2026. Barcelona y Real Madrid se verán las caras desde las 13:00 hs (CDMX) en el marco de la final de la Supercopa de España y la expectativa es máxima.

Los dos equipos más grandes del país chocarán en una nueva edición del Clásico, con el valor agregado de que esta vez hay un título en juego. Ahora bien, aunque se trate de una copa nacional, el partido no se disputará ni en España ni en ningún país europeo.

¿En qué estadio se juega la final de la Supercopa de España 2026?

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final en el estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Todo el certamen se disputó en este país y el encuentro definitorio tendrá lugar en este recinto situado en Yeda.

Imagen del exterior del King Abdullah Sports City stadium (GETTY IMAGES)

Se trata de un estadio multiusos en el que se han llevado a cabo otro tipo de eventos como partidos de tenis o veladas de boxeo. Lleva su nombre en honor al ex monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz y tiene una capacidad para más de 60.000 espectadores.

Tomando en cuenta la gran cantidad de aficionados que poseen ambos equipos en Medio Oriente, sumado a los propios hinchas españoles que viajarán para apoyar a su club, se espera un estadio bastante lleno.

