Real Madrid podría tener otro fichaje galáctico más temprano que tarde. El conjunto Merengue ya no se caracteriza por hacer desembolsos estratosféricos de dinero por futbolistas consagrados -salvo excepciones como las de Eden Hazard o Jude Bellingham- y su nueva política se basa en fichar jóvenes talentos o jugadores de renombre libres.

No obstante, Dominik Szoboszlai tiene todos los números para entrar en esa lista de excepciones. El húngaro está siendo la figura de Liverpool esta temporada y también compite por quedarse con el premio a mejor jugador de la Premier League.

Dominik Szoboszlai, estrella de Liverpool en la temporada 2025-26 (GETTY IMAGES)

Esto lo convierte en un activo que cualquier plantilla querría tener y si a eso le sumamos que Real Madrid necesita reforzar la mitad de la cancha y que Szoboszlai puede jugar hasta de lateral derecho, podemos decir que son compatibles. Pero es no es todo.

En una reciente entrevista de Marco Rossi, entrenador de la Selección de Hungría, con Winwin, el estratega reveló: “Por la relación muy cercana y directa que me une a Dominik Szoboszlai desde que empezó a jugar al fútbol siendo un niño, Real Madrid siempre fue su sueño. Dominik, desde que comenzó a jugar al fútbol, tuvo un único sueño: jugar en el Real Madrid“.

Szoboszlai toma cartas en el asunto

Lejos de desligarse de las declaraciones de su entrenador, Szoboszlai también hizo lo propio para empezar a dejarse querer por la plantilla madridista. Y es que, tras la goleada del Merengue ante Real Sociedad, Dominik se hizo presente en la caja de comentarios de los posteos de Vinicius y Trent Alexander-Arnold.

Al extremo brasileño, autor de dos de los cuatro tantos, le comentó un emoji de aplauso y otro de fuego; mientras que a Trent -excompañero suyo en Liverpool- le escribió: “Mi chico“. Acompañado de un emoji de corazón.

¿Hasta cuándo tiene contrato Szoboszlai en Liverpool?

Dominik Szoboszlai está vinculado a Liverpool hasta junio de 2028, motivo por el cual Real Madrid deberá desembolsar una importante cantidad de dinero si quiere ficharlo antes de esa fecha. ¿Su precio? 85 millones de euros según el portal Transfermarkt.

