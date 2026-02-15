Por un nuevo Clásico Nacional, América perdió 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara contra Chivas con anotación de Armando González. Con esta derrota, las Águilas están, por el momento, afuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras el partido, André Jardine, DT de las Águilas, analizó lo que fue el duelo: “Por más que sea nuestro mayor rival, sabemos reconocer cuando el rival hizo un gran partido, están haciendo un gran inicio de torneo. Están muy bien ordenados. felicité a Milito antes del partido. Encontró el funcionamiento del equipo que él quería. Sabíamos que teníamos un rival muy complicado“.

Por otro lado, dejó su recado por el tiempo de descanso: “No quiero que parezca que abrimos el paraguas pero antes del juego necesitamos tener más días de preparación ayuda pero no por esto perdemos y hoy hay que reconocer que Chivas vive un gran momento y para poder enfrentarlos necesitamos tener un nivel más alto“.

Además, agregó: “Este club está acostumbrado a hacer goles, siempre recuerdo a un América muy ofensivo, tenemos que ser ofensivos, no quiero hablar públicamente de estos temas pero estamos tratando de recuperar a los jugadores que marcan diferencia. No nos preocupa, si nos ocupa, te aseguro que el funcionamiento de mi equipo está muy lejos del equipo que quiero“.

Por último, también hizo mención a la ausencia de Alejandro Zendejas, figura del equipo: “Zendejas es un gran jugador, es dificila encontrar el mismo funcionamiento cuando él no está, tuvimos que hacer cambios para controlar al rival, claramente no lo logramos“.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2026?

De cara a la Jornada 7 del certamen nacional, los Azulcremas estarán jugando ante Puebla el próximo viernes 20 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

En síntesis