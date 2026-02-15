Parece no haber otra opción. Luego de la contundente victoria que obtuvo Justin Gaethje ante Paddy Pimblett a principios de año, el estadounidense quedó listo para enfrentar a Ilia Topuria tras conquistar el cinturón interino del peso ligero. Sin embargo, para alguien que conoce muy bien la división de las 155 libras como Arman Tsarukyan, esta contienda no tiene ningún sentido de realizarse.

Lo que entiende el armenio es que la diferencia de Topuria respecto a sus rivales es muy grande y que con Gaethje la historia no solo que no sería distinta, sino que además dejará en evidencia la brecha que existe entre uno y otro. Por esa razón, Arman afirmó que el combate “es una pérdida de tiempo”.

Claro, lo que busca Tsarukyan es llevar viento para su molino, ya que entiende que él debería ser merecedor de disputar el cinturón de una vez por todas luego de los méritos realizados. La realidad señala es que es posibilidad existió, pero él se tuvo que bajar del combate previsto para principios de 2025 ante Islam Makhachev por una lesión inesperada en la espalda. Desde entonces, la empresa le ha quitado protagonismo.

A Tsarukyan no le interesa ver Topuria vs. Gaethje

“No tiene sentido enfrentar a Gaethje con Topuria, es una pérdida de tiempo“, expresó Tsarukyan en conversación con Ariel Helwani y despertó la polémica. A su vez, dejando en claro el respeto que tiene por Ilia, Arman afirmó en otra oportunidad que el Matador puede realizar un camino exitoso para convertirse en uno de los mejores luchadores de la historia, aunque para eso debería vencerlo a él…

Arman Tsarukyan no apoya una pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. (GETTY IMAGES)

“Peleó contra Volkanovski, que ya había sido noqueado, y había pasado, por tanto, en el deporte… Holloway, básicamente, solo pelea por dinero. Creo que si me vence a mí y a Islam Makhachev, entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”, comentó Arman el año pasado.

Sobre el duelo entre Topuria y Gaethje. Esta previsto que el anuncio llegue en las próximas semanas, pero todo indica que el combate se programará para la tan esperada cartelera que se llevará cabo en la Casa Blanca a mediados de año. La intención de UFC es dejar a los mejores para dicha velada e Ilia es un candidato a hacer su reaparición en los octágonos en la mencionada cita.

En síntesis