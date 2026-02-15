Es tendencia:
Las probables alineaciones de Cruz Azul vs. Tigres por la Jornada 6 del Clausura 2026

La Máquina Cementera y los Felinos se enfrentan en una nueva jornada del torneo nacional de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Cruz Azul y Tigres UANL se enfrentan en una nueva jornada de la Liga MX
Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXCruz Azul y Tigres UANL chocan este domingo 15 de febrero desde las 16:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.

El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de tener acción entresemana en la Concachampions 2026, ya que en casa goleó 5-0 al equipo canadiense de Vancouver FC y redondeó un global de 8-0 para avanzar de instancia. En el plano local, el fin de semana anterior empató 1-1 de visitante ante Toluca.

Del lado del equipo dirigido por Guido Pizarro, arriba también luego de ver acción en el certamen internacional, donde goleó 4-1 de local ante Forge FC, también de Canadá y no dejó dudas tras la igualdad 0-0 de la Ida. En el torneo nacional aplastó 5-1 a Santos Laguna en el Estadio Universitario.

La posible alineación de Cruz Azul vs. Tigres

  • Andrés Gudiño
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Omar Campos
  • Agustin Palavecino
  • Jeremy Márquez
  • Carlos Rotondi
  • Carlos Rodríguez
  • José Paradela
  • Nicolás Ibáñez
  • DT: Nicolás Larcamón
La posible alineación de Tigres vs. Cruz Azul

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim Pereira
  • Rómulo Zwarg
  • Jesús Angulo
  • Diego Lainez
  • Fernando Gorriarán
  • Juan Brunetta
  • Marcelo Flores
  • Ángel Correa
  • Rodrigo Aguirre
  • DT: Guido Pizarro
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
