Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Tigres UANL chocan este domingo 15 de febrero desde las 16:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.

El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de tener acción entresemana en la Concachampions 2026, ya que en casa goleó 5-0 al equipo canadiense de Vancouver FC y redondeó un global de 8-0 para avanzar de instancia. En el plano local, el fin de semana anterior empató 1-1 de visitante ante Toluca.

Del lado del equipo dirigido por Guido Pizarro, arriba también luego de ver acción en el certamen internacional, donde goleó 4-1 de local ante Forge FC, también de Canadá y no dejó dudas tras la igualdad 0-0 de la Ida. En el torneo nacional aplastó 5-1 a Santos Laguna en el Estadio Universitario.

La posible alineación de Cruz Azul vs. Tigres

Andrés Gudiño

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Omar Campos

Agustin Palavecino

Jeremy Márquez

Carlos Rotondi

Carlos Rodríguez

José Paradela

Nicolás Ibáñez

DT: Nicolás Larcamón

La posible alineación de Tigres vs. Cruz Azul

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim Pereira

Rómulo Zwarg

Jesús Angulo

Diego Lainez

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Marcelo Flores

Ángel Correa

Rodrigo Aguirre

DT: Guido Pizarro