Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Tigres UANL chocan este domingo 15 de febrero desde las 16:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.
El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de tener acción entresemana en la Concachampions 2026, ya que en casa goleó 5-0 al equipo canadiense de Vancouver FC y redondeó un global de 8-0 para avanzar de instancia. En el plano local, el fin de semana anterior empató 1-1 de visitante ante Toluca.
Del lado del equipo dirigido por Guido Pizarro, arriba también luego de ver acción en el certamen internacional, donde goleó 4-1 de local ante Forge FC, también de Canadá y no dejó dudas tras la igualdad 0-0 de la Ida. En el torneo nacional aplastó 5-1 a Santos Laguna en el Estadio Universitario.
La posible alineación de Cruz Azul vs. Tigres
- Andrés Gudiño
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Agustin Palavecino
- Jeremy Márquez
- Carlos Rotondi
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Nicolás Ibáñez
- DT: Nicolás Larcamón
La posible alineación de Tigres vs. Cruz Azul
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim Pereira
- Rómulo Zwarg
- Jesús Angulo
- Diego Lainez
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Marcelo Flores
- Ángel Correa
- Rodrigo Aguirre
- DT: Guido Pizarro
