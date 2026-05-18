América Femenil ya tiene estadio para el Apertura 2026

El día de ayer, el Club América logró conseguir su tercera estrella en la Liga MX Femenil durante el Clausura 2026 luego de vencer a Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo azulcrema disputó aquí la Final porque obtuvo el liderato durante la fase regular, por lo que esa ventaja le ayudó para conseguir ese ansiado título.

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Sin embargo, hace algunos meses se dio a conocer que la escuadra sería relegada del Estadio Banorte (Estadio Azteca) cuando se abrieran sus puertas, ya que el conjunto varonil jugaría ahí, pero también disputarían sus duelos en ese recinto Cruz Azul y Atlante. De acuerdo con el periodista Jonatan Peña, se estaban haciendo modificaciones en Coapa para que ahí jugaran después del Mundial.

¿Dónde jugará el América Femenil el AP2026?

Al parecer esos cambios en el recinto de la Cancha 5 eran más bien para las Selecciones que venían durante la Copa del Mundo a entrenar, porque este lunes el periodista Jesús Romero dio a conocer que tras lo logrado con el público en la Final, el América ya tendría asegurado el Estadio Azulcrema para los partidos del Apertura 2026.

El equipo de las Águilas ha hecho suyo ese lugar y tomando en cuenta que los conjuntos femeniles de La Máquina y Los Potros ya tendrían sus estadios, éste precisamente sería sólo para los duelos de las azulcremas. Así, no tendrán que estar emigrando de Coapa y este estadio en las diferentes jornadas a menos que haya doble evento en la zona.

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Hay que mencionar también que el conjunto femenil es el único de la primera división que logra romper con esa “maldición” en este lugar de que los clubes que juegan como locales ahí no salen campeones. Sin embargo, ya con el tercer campeonato ganado el día de ayer, han terminado con ello y se mantienen ahora firmes rumbo a Concachampions.

En síntesis