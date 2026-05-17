El futuro de Ángel Villacampa tras ganar el título con el América Femenil

Luego de las finales perdidas, se hablaba de que Ángel Villacampa podría abandonar al Club América Femenil en caso de no llevarse el título del Clausura 2026. Pero ante todo lo sucedido, el español logró vencer a esos fantasmas del pasado y consiguió este campeonato, pero su futuro aún no estaba definido con el equipo.

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Hace unos días, desde el futbol en España se dio a conocer la posibilidad de que el estratega azulcrema fuera uno de los elegidos para volver a dirigir al Atlético de Madrid en la Liga F, pero parecía que los aficionados colchoneros no estaban tan contentos de que el técnico regresara, sobre todo por la manera en la que salió de ahí.

¿Villacampa se queda en el América Femenil?

Ante esto, fue el propio Villacampa quien ya habría dejado claro su futuro con las Águilas y es que al término del encuentro se le pudo ver contento por lo obtenido y mencionó que se había quitado un gran peso de encima por ser “las eternas subcampeonas”, pero ahora estaba confiado en que lo que viene sería mejor, dejando ver que continuaría.

“Para mí significa mucha satisfacción, mucha alegría, me he convertido en un americanista más. Cuando sientes tan dentro un club así lo único que puedes sentir es mucha alegría y también muchas ganas de ir por más (…) La satisfacción de ver a mis jugadoras que dignifican esta camisa, llegó la tercera pero vamos por más” Ángel Villacampa

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Cabe mencionar que por lo menos, se mantendrá listo para el Final Four de la Women’s Champions Cup, por lo que ahora se espera que puedan pelear por ese título internacional, que también es algo que le ha costado a este equipo, pese a estar presentes en varios de ellos, por lo que esa continuidad se verá en estos próximos duelos.

En síntesis