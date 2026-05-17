Pumas está a un paso de la Gran Final del Clausura 2026 y esto es lo que pasaría si gana, empata o pierde.

Esta tarde-noche el conjunto de Pumas quiere pelear por la clasificación a la Gran Final del Clausura 2026, donde ya los espera Cruz Azul. El conjunto auriazul tiene una situación complicada, ya que en la ida en el Estadio Hidalgo, salieron con la desventaja de 1-0, por lo que ahora tendrán que reponerse de ese marcador y buscar la remontada.

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¿Qué pasa si Pumas gana?

Aquí este es el resultado que más le conviene al equipo de Efraín Juárez, ya que ganar el partido de esta noche 1-0 le da la posibilidad de empatar en el global, por lo que dependiendo de la posición en la tabla general de la fase regular, se benefician los universitarios quienes clasificarían a la siguiente ronda y pelearían por el título.

Mejor aún, si Pumas vence a Pachuca por más de un gol de diferencia estaría ganando en el global el encuentro y de esa manera ya no tendría ninguna excusa para llegar a la Final. Es por esta razón que el resultado que más le conviene a los auriazules es éste, el de vencer por la mínima o incluso por muchos más goles de diferencia.

¿Qué pasa si empatan?

Como ya lo vimos, si Pumas empata en el global 1-1 el pase es para los universitarios, pero si en el partido de esta noche hay un empate, en realidad estarían perdiendo en el global por el tanto que ya tienen los Tuzos de la ida, dejando así fuera de la Final al conjunto citadino; lo ideal sería que no se empate en este juego.

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¿Qué pasa si pierden?

Sin duda, el resultado que la afición menos espera en el Estadio Olímpico Universitario es éste, ya que si Pumas pierde, aunque sea por la mínima, el equipo visitante se lleva el pase a la Final, precisamente por la anotación que consiguió en la ida. De esta manera, se quedarían eliminados en esta ronda de semifinales con ese resultado.

En síntesis