Andrés Vaca no quiere a Malagón en el América y el portero le responde

Lamentablemente, durante la Concacaf Champions Cup, Luis Ángel Malagón salió lesionado del tendón de Aquiles. El arquero no sólo se perdió la oportunidad de disputar el Mundial con la Selección Mexicana, sino que además la posibilidad de jugar la liguilla con el Club América, pues su recuperación iba a largo plazo por su cirugía.

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Ante ello, la decisión en el Nido fue colocar a Rodolfo Cota, quien lo venía haciendo muy bien, pero un par de errores puntuales en los Cuartos de Final del Clausura 2026 hicieron que el arquero fuera señalado por los aficionados. En ningún momento, el puesto de Malagón quedó vacante, ya que contaban con éste elemento y Fernando Tapia.

¿Que Malagón ya no siga en América?

Sin embargo, hace unos días, el periodista de TUDN, Andrés Vaca publicó en sus redes sociales un video en el que daba su opinión de quiénes eran los jugadores de la plantilla azulcrema que tenían que quedarse, aquellos que podrían tener aún oportunidad y los que debían irse, por lo que en este último rubro metió al portero de las Águilas.

Esto llamó mucho la atención, porque precisamente no quedó fuera por errores o mal momento, sino por la lesión, por lo que no era lógico que se pidiera la salida del guardameta mexicano, sobre todo cuando todo apuntaba a que estuviera en la Copa del Mundo, incluso antes de Raúl Rangel, era el titular que se vislumbraba en el plantel.

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La respuesta de Malagón

Es por eso que hasta el mismo portero decidió aparecer en los comentario dejando un simple: “¡Gracias, Andrés!”. Esto fue expuesto por algunos seguidores en redes sociales, por lo que hace ver que no le gustó lo que dijo de él. Incluso hay que mencionar que Vaca ya ha sido retirado de algunas transmisiones de los partidos del América por otras cuestiones.

En síntesis

Luis Ángel Malagón sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó del Mundial.

sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó del Mundial. El guardameta Rodolfo Cota asumió la titularidad del Club América durante los Cuartos de Final.

asumió la titularidad del Club América durante los Cuartos de Final. El periodista Andrés Vaca generó polémica tras pedir públicamente la salida del portero americanista.