Cruz Azul juega contra Pumas la final de la Liga MX. La ida será el próximo jueves y la vuelta el domingo en CU.

Cruz Azul jugará con Pumas la gran final del Clausura 2026. No solo La Máquina busca conseguir su décima estrella sino que Joel Huiqui, el entrenador interino del club cementero, también se juega la posibilidad de continuar en la institución a largo plazo.

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A medida que Cruz Azul fue avanzando en la Liguilla fue creciendo la incógnita acerca de qué pasará con Joel Huiqui una vez que finalice la Liga MX. En este sentido Víctor Velázquez, el presidente de La Máquina, confirmó que si el DT es campeón seguirá en el equipo.

“Joel Huiqui ustedes saben que es de la casa. Cuando se decidió que continuara con el proyecto sabíamos de sus capacidades y hemos platicado que él va a seguir siempre y cuando se obtenga el campeonato“, aseguró el directivo en la alfombra roja de “Azul Oscuro, Azul Celeste”.

“Huiqui, aparte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul, ha llevado un proceso de aprendizaje desde la Sub21 y de los últimos entrenadores que han pasado por el equipo. Eso le da dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final con toda la seriedad, conocimiento y metodología que seguimos hace meses“, agregó Víctor Velázquez.

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Joel Huiqui busca darle la décima estrella a Cruz Azul (Getty Images)

La respuesta de Joel Huiqui

Después de los dichos del ingeniero Víctor Velázquez, Joel Huiqui dio su opinión: “Obviamente mi sueño siempre ha sido dirigir el equipo de mis amores. Y poder tomar un proyecto largo para mí sería muy importante. Dependerá de muchas cosas”.

“Yo he hablado con él (Víctor Velázquez), me ha abierto las puertas de su oficina y hemos charlado muchas veces no solo de futbol sino de otras cosas. Yo encantado de poder formar parte del proyecto del próximo torneo, pero lo más importante para mí hoy es que la institución tenga el título para sumarlo a las vitrinas“, concluyó el actual DT de La Máquina.

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En síntesis