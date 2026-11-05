Necaxa y Xolos serán los responsables de dar el ‘kick-off’ a la tanda de partidos de este viernes 6 de noviembre. El Estadio Victoria de Aguascalientes será el anfitrión de este prometedor cruce del Apertura 2026, en el arranque de la jornada 16. A continuación, entérate por dónde transmitirán el encuentro para todo el país.

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¿Cómo llegan Necaxa y Xolos al juego del Apertura 2026?

Los ‘Rayos’ arriban a este partido luego de sufrir una dolorosa derrota por 1-0 ante Santos Laguna fuera de casa, por medio de un autogol de Matías Espíndola. El conjunto rojiblanco se encuentra ubicado en la 17° y penúltima posición del torneo, con 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y nueve caídas.

Por su parte, ‘La Jauría’ alcanza este juego después de sumar un amargo empate 3-3 con Rayados de visitante, con goles de Adonis Preciado (x2) y Jackson Porozo. El cuadro rojinegro aparece colocado en la 6° estación del campeonato, con 22 unidades, gracias a cosechar cinco victorias, siete igualdades y tres derrotas.

Necaxa recibe a Xolos en Aguascalientes [Foto: Getty]

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¿El juego Necaxa vs. Xolos del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Necaxa vs. Xolos de Tijuana no contará con cobertura de televisión abierta en el territorio mexicano en esta ocasión, para mala fortuna de los fanáticos. Ninguno de los canales disponibles de la señal abierta en la grilla televisiva posee los derechos para pasar en forma gratuita el encuentro en México.

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Xolos por el Apertura 2026?

El partido Necaxa vs. Xolos de Tijuana se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo México, en forma exclusiva, a través de la plataforma de streaming FOX One. Este servicio online será la única pantalla que transmitirá el compromiso, puesto que ningún canal de TV (ni siquiera de cable) pasará el encuentro en simultáneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Necaxa vs. Xolos por el Apertura 2026?

El partido Necaxa vs. Xolos de Tijuana tendrá lugar este viernes 6 de noviembre, con sede en el Estadio Victoria, por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El enfrentamiento está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de juegos de la agenda del día de la fecha.