Santiago Baños reconoció que las Águilas se quedaron con ganas de incorporar un mediocampista en el último mercado de pases y adelantó que volverán a intentarlo en diciembre.

El último mercado de pases del Club América fue bastante intenso. Sobre el cierre de la ventana de transferencias llegaron fichajes importantes que le permitieron a Guillermo Almada armar uno de los equipos más competitivos de la actualidad en el futbol mexicano. Sin embargo, la directiva Azulcrema todavía considera que hay posiciones que necesitan reforzarse para contar con una plantilla completa de cara a los próximos desafíos.

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El objetivo de Las Águilas es volver a ser campeón del futbol mexicano y, por lo demostrado hasta el momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, aparecen entre los grandes candidatos a quedarse con el título. Después de disputar 14 jornadas, el conjunto de Coapa busca mantener su buen nivel y llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla, donde intentará luchar por un nuevo campeonato.

El equipo dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Almada se mantiene como uno de los protagonistas del certamen, aunque la directiva ya piensa en los movimientos que podría realizar para fortalecer todavía más al plantel. En ese sentido, Santiago Baños reconoció que el América se quedó con ganas de incorporar un mediocampista durante el último mercado de fichajes y confirmó que buscarán cubrir esa necesidad en la próxima ventana de transferencias.

El refuerzo que busca el América

“Sí, un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana”, destacó el dirigente Azulcrema en una entrevista con TUDN. Además, reconoció que hubo dos futbolistas que estuvieron en los planes del club, pero cuyas incorporaciones no pudieron concretarse por diferentes motivos.

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“Desafortunadamente, se presentó la oportunidad de Luis Chávez y la oportunidad de Nelson Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores, pero ahora en diciembre trataremos, si no son ellos dos alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos”, agregó Baños.

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