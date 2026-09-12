Cruz Azul exhibe error grosero de Luis Ángel Malagón

El arquero tuvo una falla en la Sub 21 de las Águilas, por lo que Cruz Azul decidió exhibirlo.

Este sábado se vivirá una edición más del Clásico Joven en el Estadio Azteca, sin embargo, tanto Cruz Azul como América ya se enfrentaron en la Sub 21 hace unas horas, donde el conjunto azulcrema logró remontar el marcador para llevarse la victoria. Pero hubo un momento que llamó la atención protagonizado por Luis Ángel Malagón.

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Y es que era el minuto 38 del partido y ninguno de los equipos se había ido arriba en el marcador, por lo que Íñigo Cuesta llevaba controlando el balón cerca del área, pero el portero de las Águilas pudo quedarse con la pelota. Fue ahí donde quiso despejar rápido y regresó el futbolista celeste para arrebatarle la pelota.

El error de Luis Ángel Malagón

Malagón se fue atrás del jugador de La Máquina, pero éste lanzó un disparo de pierna derecha para conseguir la anotación y concretar el primer gol del encuentro. Lo que llamó la atención, es que algunos seguidores azulcremas señalaron que la página de Cruz Azul no suele subir las anotaciones y con ésta sí lo hizo.

ASÍ FUE LA ANOTACIÓN DE ÍÑIGO CUESTA PARA ABRIR EL MARCADOR EN LA SUB21. pic.twitter.com/5QkCEqrA7R — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 12, 2026

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La idea habría sido exhibir al guardameta del América de esa manera, puesto que la prueba fue que ya no compartieron los mejores momentos del partido, ya que el resultado fue favorable para el cuadro de Coapa. Por su parte la afición azulcrema también habló de lo que le falta a Malagón para regresar, porque ya lleva un par de errores en la Sub21.

En síntesis