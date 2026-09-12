Cruz Azul y América protagonizarán esta noche uno de los enfrentamientos más atractivos de los últimos tiempos en México: el Clásico Joven. ‘La Máquina’ y las ‘Águilas’ tienen una cita con la historia en el Coloso de Santa Úrsula, que tendrá buena entrada para ver este gran juego. Se avecina un duelo top entre dos equipazos además de clubes emblemáticos.

Publicidad

En esta oportunidad, celestes y azulcremas se medirán frente a frente por la jornada 8 del Apertura 2026, donde uno llega como octavo y el otro, como líder del campeonato. En este momento, las ‘Águilas’ tienen 4 puntos de diferencia sobre ‘La Máquina’ en la tabla de posiciones del torneo, por lo que será clave el resultado de este compromiso.

El encuentro de este sábado en el Estadio Azteca representará la 206° edición de esta rivalidad moderna mexicana. Partidos históricos, momentos inolvidables y numerosas finales se han jugado entre estos equipos, para los cuales el Clásico Joven no es “un partido más”. Por ello, hoy lo darán todo para regalarles la victoria a sus propios aficionados.

Cruz Azul y América chocan por el Clásico Joven [Foto: Imago]

Publicidad

Hasta esta nueva edición del duelo de Liga MX entre el América y el Cruz Azul, el Clásico Joven tiene a los de Coapa como dominadores históricos sobre los de La Noria. Actualmente, las Águilas llevan ¡12 partidos de ventaja! sobre La Máquina Cementera, que intentarán llevar a trece esta noche en el templo de la capital donde por hoy serán ‘visitantes’.

El historial entre ambos contendientes comprende 74 victorias del América, 62 triunfos de Cruz Azul y 69 empates, por lo que los celestes marchan detrás de los juegos igualados. En ese número de enfrentamientos, las Águilas convirtieron 299 goles en total, mientras que La Máquina pudo marcar 265 goles respectivamente en esta rivalidad.

Esta vez, los equipos buscarán llevarse el triunfo luego de no haberlo conseguido ninguno de los dos en la ocasión anterior. El último cruce entre ambos acabó igualado 1-1 en la decimocuarta fecha del Clausura. Ese día, Patricio Salas convirtió el tanto para el América y Omar Campos hizo lo propio para Cruz Azul, que sería campeón luego de ese torneo.