Alineaciones del Cruz Azul vs América hoy

Esta noche se juega una edición más del Clásico Joven, el Club América tendrá que visitar a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Para La Máquina este partido es muy importante, porque de caer podría alejarse de la zona de la Liguilla. Más allá de eso está el tema del orgullo por vencer en un recinto que las Águilas consideran su casa.

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Guillermo Almada y Joel Huiqui estarían sacando a su mejor equipo en la alineación titular, por lo que el mediocampo para los celestes sería de vital importancia. Erik Lira estaría entre los 11 elegidos para este partido, por lo que la escuadra recuperaría su formación con el mexicano, después de no haber tenido titularidad.

Por parte de Almada, es muy probable que no mueva mucho sus piezas, puesto que los refuerzos que recién llegaron no han sido registrados por su visa de trabajo y no podrá contemplarlos, aunque una de las sorpresas en este duelo podría ser Miguel Borja, quien ya se ha confirmado, pero no había podido jugar con el equipo.

Posible alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Alan Mozo

Willer Ditta

Gonzalo Piovi o Jesús Orozco Chiquete

Omar Campos

Erik Lira o Amaury García

Carlos Rodríguez

Agustín Palavecino

José Paradela

Jeremy Márquez

Nicolás Ibáñez

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Posible alineación de América

Rodolfo Cota

Cristian Borja

Ramón Juárez

Israel Reyes

Kevin Álvarez

Erick Sánchez

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Raphael Veiga

Miguel Borja

Henry Martín

En síntesis