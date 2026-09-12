Clásico Joven: Cruz Azul vs América podría retrasarse

Estamos a unas cuantas horas de que comience el Cruz Azul vs América, el partido en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) está programado para las 21:15 horas del centro de México, pero se ha notificado que hay alerta por tormenta eléctrica en la zona, por lo que pone a pensar que el encuentro podría retrasarse un poco.

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¿Por qué se retrasaría el Cruz Azul vs América?

Poco antes de las 18:00 horas, el periodista Adrián Esparza Oteo dio a conocer de manera oficial en sus redes sociales que se activaba el protocolo por tormenta eléctrica en el recinto. Por lo que los jugadores no pueden permanecer en la cancha y tampoco los aficionados deben estar en las tribunas, dando un indicio de que se puede retrasar el juego.

¿Se podría cancelar el Clásico Joven?

Hay que mencionar que aunque la lluvia continúe si no hay tormenta eléctrica el partido podría darse, la única manera por la que se podría retrasar o incluso cancelar, es que las autoridades arbitrales ingresen al campo y vean que el balón no puede marchar de manera correcta, pero el sistema de drenaje actual ha funcionado bastante bien.

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En síntesis